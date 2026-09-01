Zatímco béčko fotbalové Sparty po minulé sezoně spadlo až do třetí ligy, Slavia má luxus v podobě zastoupení svých týmů ve třech nejvyšších soutěžích. Jak v mistrovském klubu z Edenu funguje mechanismus posouvání hráčů mezi jednotlivými mužstvy?
Áčko obhajuje titul v první lize, B-tým působí ve druhé nejvyšší soutěži a slávistická dvacítka hraje třetiligovou ČFL.
„Tenhle systém nám dává možnost, že můžeme s každým hráčem vytvářet individuálně takovou optimální výzvu, která se vztahuje k aktuální výkonnosti,“ říká v rozhovoru pro ČT sport šéftrenér dorostu Slavie Jiří Žilák.
„Tím, že máme v akademii U20 a béčko, tak máme dvě kategorie v dospělém fotbalu. Vytváří to i nároky na naše prostředí, abychom dokázali co nejrychleji připravit hráče na dospělý fotbal, posunuli je do té dvacítky, která nám dává velký předpoklad k tomu, že ti hráči budou brzo nachystaní na druhou ligu na béčko,“ dodává.
Poté by podle Žiláka měla být cesta jasná. „Buď rovnou do áčka, jako se to teď povedlo Eliáši Pitákovi, nebo přes nějakou jinou prvoligovou zkušenost se do áčka vrátit, jako si podobným kolečkem prošel Mikuláš Konečný,“ poukazuje na obránce, jenž se blýsknul při víkendovém derby, které Slavia vyhrála na Spartě 3:0.
Důležitá je i působnost Tomáše Necida a Marka Suchého coby mentorů v béčku. „Jejich role je nepostradatelná. Druhá liga je náročná soutěž a hrát to jen čistě se sedmnáctiletými hráči, je risk a o tu soutěž bychom mohli přijít, což nechceme. Jsou to slávistické legendy, jsou to skvělí mentoři a vytváří skvělý příklad pro ty mladíky, jak to funguje v kabině.“
Zajímavý je i pohled za kulisy toho, jak ve Slavii funguje skauting u hráčů, kteří ještě nejsou úplně připraveni do áčka.
„My jak musíme pořád dodávat hráče, protože je o ně velký zájem, tak už nejsme schopni to pokrýt jen z našich zdrojů, tak do béčka a dvacítky přichází nejtalentovanější hráči z ciziny. Našim úkolem je připravit je do první ligy ať už u nás v áčku, nebo jinde,“ vysvětluje Žilák.
Pro něj je zásadní i komunikace s realizačním týmem áčka. „Trenér Jindřich Trpišovský se chodí dívat na zápasy béčka, ale pravidelně chodí i Zdeněk Houštecký. Na interních poradách s ním i vedením klubu řešíme aktuální výkonnost hráčů, kdo už je připravený, kdo potřebuje ještě chvilku čas,“ tvrdí Žilák.
Podle jeho slov jedním z pilířů béčka je vytvářet servis pro hráče z A-týmu. „Takže ten, kdo potřebuje minutáž, tak jde hrát za béčko, ale hráči od nás chodí do tréninků nebo doplňovat kádr do zápasů. Trenéři tak mají pořád přehled o tom, jak na tom hráči jsou.“