Úspěšný trenér Dalič po devíti letech končí na chorvatské lavičce

Trenér Zlatko Dalič se rozhodl po takřka devíti letech skončit u chorvatské reprezentace. Na mistrovství světa 2018 dovedl tým ke druhému místu, o čtyři roky později s ním skončil třetí. Nový kouč si odbude premiéru 26. září utkáním Ligy národů v Česku.
Dalič vedl reprezentaci od října 2017 ve 111 utkáních. Tím posledním byl duel úvodního kola vyřazovací fáze play off na světovém šampionátu proti Portugalsku, který Chorvaté prohráli 1:2.
„Jako trenér musíte udělat spoustu těžkých rozhodnutí, ale tohle bylo zdaleka nejtěžší. Není větší pocty než vést národní tým. Od začátku jsem měl plnou důvěru ve schopnosti týmu, ale nikdy bych si nedokázal představit, co všechno nakonec dokážeme. Nikdy nezapomenu na medailové úspěchy, na výhry nad Brazílií nebo Anglií na mistrovství světa a na soudržnost, které jsme společně se všemi Chorvaty dosáhli,“ uvedl Dalič.
Devětapadesátiletý trenér byl s mužstvem dvakrát blízko zisku velké trofeje. V roce 2018 podlehli Chorvaté ve finále MS Francii a o pět let později ve finále Ligy národů prohráli až po penaltovém rozstřelu se Španělskem.
„Pod Zlatkem Daličem napsal chorvatský fotbal nejkrásnější stránky své historie. Není to jen o výsledcích, ale i o způsobu, jakým jich reprezentace dosáhla. Zlatko se choval vždy skromně, lidsky a s respektem, v případě porážky nehledal výmluvy. Je víc než trenér, stal se symbolem celé jedné generace chorvatského sportu,“ řekl prezident chorvatského fotbalového svazu Marijan Kustič.