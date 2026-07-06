USA narazí na cestě do čtvrtfinále na Belgii. Evropský souboj obstará Portugalsko se Španělskem

Zápas o postup do čtvrtfinále stojí před fotbalisty Spojených států amerických na domácím šampionátu. Tím by vylepšily výsledek z posledního MS, které USA pořádalo v roce 1994. V cestě jím stojí Belgie, která v prvním kole play-off předvedla pozdní obrat proti Senegalu. Vítěz se v další části utká s lepším z evropského souboje mezi Portugalskem a Španělskem. Jejich poslední setkání na světovém šampionátu skončilo v roce 2018 remízou 3:3, při které hattrick zaznamenal Cristiano Ronaldo. Přímý přenos utkání USA – Belgie sledujte od 02:00 živě na ČT sport a ČT sport Plus.
Američané chtějí vyrovnat historické maximum
Americký tým trenéra Mauricia Pochettina na letošním šampionátu vyhrál tři ze čtyř duelů. V úvodním vyřazovacím kole si poradil 2:0 s Bosnou a Hercegovinou, přestože dohrával bez vyloučeného autora úvodní branky Folarina Baloguna. Navzdory červené kartě může proti Belgii nastoupit, jelikož mu Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) pozastavila trest a odložila ho na zkušební dobu jednoho roku.
Největším úspěchem USA na MS je bronz z premiérového turnaje z roku 1930, druhým nejlepším výsledkem pak čtvrtfinále před 24 lety. Na domácím turnaji v roce 1994 skončili v osmifinále. Belgie v této fázi poslední dvě utkání zvládla. Jejím maximem na MS je osm let starý bronz.
„Snad vyhrajeme a budeme hrát dál. Máme úžasnou partu hráčů. Hrajeme výborně a všichni máme velkou motivaci. Naše země nám věří, podpora je obrovská,“ řekl obránce či záložník Sergiňo Dest.
USA zdolaly Belgii v úvodním vzájemném utkání v roce 1930, kdy na MS zvítězily 3:0. Od té doby prohrály s Rudými ďábly všech šest zápasů, před 12 lety jim na šampionátu v Brazílii podlehly 1:2 po prodloužení. O góly Belgie se tehdy postarali Kevin De Bruyne a Romelu Lukaku, kteří figurují i v současném výběru francouzského trenéra Rudiho Garcii.
Belgie na aktuálním MS ve čtyřech utkáních nenašla přemožitele, v prvním kole play-off se Senegalem ale měla namále. Prohrávala už 0:2, v závěru druhého poločasu však během 161 sekund vyrovnala a v prodloužení dokonal obrat z penalty druhým gólem v zápase kapitán Youri Tielemans. Belgičané jako první tým na MS odvrátili v normální hrací době porážku, přestože po 85 minutách prohrávali o dvě branky.
„Máme na čem pracovat, protože do stejné situace se nechceme dostat. Nemůžeme spoléhat na to, že v posledních pěti minutách zase dáme dva góly a postoupíme,“ prohlásil obránce Timothy Castagne.
USA pomůže i Balogun
O přezkoumání vyloučení Baloguna podle listu The New York Times osobně požádal americký prezident Donald Trump šéfa FIFA Gianniho Infantina. Mezinárodní fotbalová federace nakonec jednozápasový trest změnila na roční podmínku.
„Děkuji FIFA, že udělala správnou věc a napravila velkou nespravedlnost,“ reagoval na sociálních sítích Trump. Naopak belgický svaz se proti rozhodnutí v prohlášení ohradil a zvažuje právní kroky.
Trenér belgické reprezentace Rudi Garcia se nad verdiktem pozastavil na tiskové konferenci. „Nevěděl jsem, že je dnes apríl,“ uvedl. „Ale pro mě se nic nemění, jako trenér se soustředím na svůj tým,“ dodal.
Rozhodnutí FIFA překvapilo i americké fotbalisty, kteří se o něm dozvěděli v autobuse cestou na trénink a mysleli si, že jde o vtip. „Moc jsme tomu nevěřili. Všichni víme, jak je to dneska s umělou inteligencí. Ale nakonec nám to potvrdili,“ řekl obránce Chris Richards.
FIFA sice před mistrovstvím účastníky upozornila, že vyloučení bude znamenat automatický jednozápasový distanc, pravidla však federaci umožňují jakýkoliv trest změnit na podmínku.
Portugalci se pokusí zastavit Španělsko
Souboj pyrenejských sousedů je zřejmě dosud největším tahákem šampionátu. Španělé jsou na turnaji suverénní, spolu s Mexikem ve čtyřech zápasech jako jediní neinkasovali a jejich brankář Unai Simón překonal rekord v neprůstřelnosti na MS. V součtu s minulým šampionátem nedostal gól už 519 minut.
V úvodním kole vyřazovací fáze Španělé s přehledem porazili Rakousko 3:0 dvěma góly Mikela Oyarzabala. Předloňští mistři Evropy v základní době neprohráli už 34 utkání. Jedinou porážku během této série jim přichystalo právě Portugalsko, které vloni v červnu ve finále Ligy národů, po remíze 2:2, ovládlo 5:3 penaltový rozstřel.
„Máme ke kvalitám Španělska obrovský respekt. Přesto věřím, že na soupeře najdeme recept. Musíme být bezchybní. Každopádně věřím, že nás čeká fantastický zápas. Věřím, že to bude ukázka evropské kvality na tomhle šampionátu,“ řekl Martínez, který vede portugalskou reprezentaci.
Jeho svěřenci dosud na turnaji nebyli tak suverénní jako soupeř. Ve skupině skončili druzí za Kolumbií a v úvodním kole vyřazovací fáze po obratu udolali Chorvatsko 2:1. Vítězný gól dali Portugalci až v nastavení, předtím z penalty vyrovnal Ronaldo.
„Cristiano na tomhle turnaji není stejný jako před šesti sedmi lety, kdy byl na vrcholu. Ale musíme se ho snažit držet co nejdále od pokutového území. Ve finále Ligy národů se dostal k balonu ve vápně a dal nám gól. Má schopnost střílet branky, kterou bychom všichni v našem týmu chtěli mít,“ uvedl španělský gólman Simón.
Portugalští mistři Evropy z roku 2016 budou usilovat o druhou účast ve čtvrtfinále MS po sobě. Španělé se mezi nejlepší osmičkou naposledy představili před 16 lety, kdy získali zlato.
„Je jasné, že nás čeká zatím nejtěžší soupeř na turnaji. Portugalsko má skvělý národní tým s hráči v top ligách. Mají úžasný střed pole, ale to my také. Všichni se soustředíme na to, abychom splnili taktiku, kterou nám trenér naordinuje, a společně tuhle bitvu zvládli,“ řekl španělský záložník Gavi.