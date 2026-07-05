Francie nechala smoking doma. Víme, jak hrát ošklivý fotbal, říká Mbappé k Paraguayi

Paraguay chtěla vyřadit v osmifinále mistrovství světa Francii všemi prostředky, nakonec ale favorit psychologickou zkoušku po vydřené výhře 1:0 zvládl. Trenér vítězů Didier Deschamps ocenil to, jak si jeho tým poradil s provokacemi a fauly Jihoameričanů.
Zápas ve Philadelphii se navíc zapsal do dějin jako jeden z nejteplejších v historii MS. Teplota při výkopu byla 38,3 stupně Celsia. Rekord je 43 stupňů Celsia z utkání Irska s Mexikem na Floridě v roce 1994.
Francie však našla způsob, jak překonat horko i drsnou taktiku Paraguaye. „Víme, jak hrát ošklivý fotbal. Paraguayci si mysleli, že se ukážeme ve smokingu, ale my jsme byli připraveni. I v tom jsme byli lepší než oni. Je to jejich styl fotbalu. Neexistuje správný nebo špatný způsob, jak hrát. Snažili se nás takhle porazit, ale my jsme vyhráli,“ řekl Mbappé, který v 70. minutě gólem z pokutového kopu rozhodl.
Sedmým gólem na turnaji dorovnal v čele tabulky střelců Argentince Lionela Messiho a v historickém pořadí na něj s 19 brankami ztrácí jedinou trefu. V závěru utkání dostal Mbappé od trenéra speciální ochranu. „Požádal jsem dva největší kluky, aby na konci šli a bránili Kyliana, protože ho soupeři chtěli dostat ven,“ řekl Deschamps, který se stal prvním trenérem s 10 výhrami ve vyřazovací fázi MS.
Média praktiky Jihoameričanů odsuzují. „Francie přežila paraguayskou ostudnou a trapnou temnou magii,“ uvedla BBC. „Paraguayští hráči byli naprostou ostudou. Kdyby byli v mém týmu, tak bych je z hřiště stáhl,“ řekl bývalý anglický brankář Joe Hart. „Bylo trapné to sledovat. Paraguay umí dobře bránit, nepotřebovala se pouštět do takových klukovin,“ přidal se bývalý anglický obránce Micah Richards.
Zvláštní proto je, že zatímco Francouzům udělil uzbecký rozhodčí Ilgiz Tantašev tři žluté karty, hráčům soupeře žádnou. Napomínal jen asistenta trenéra Gonzáleze. „Nechci kritizovat Paraguay. Každý tým hraje tak, jak umí. Ale z druhé lavičky zazněly urážky, bez kterých bychom se obešli,“ řekl Deschamps. Oddechl si, že nikdo z jeho týmu nebyl vyloučen. „Nejdůležitější je, že v závěru nedošlo k šarvátkám a že jsme nedostali další kartu. Inkasovali jsme tři žluté a spoustu faulů. Neříkám, že my jsme žádné fauly neudělali, ale bylo jich hodně od obou týmů,“ dodal kouč.
Les Bleus se tak mohou těšit na čtvrteční čtvrtfinále, v němž si v Bostonu zahrají s Marokem. Mezi osmi nejlepšími týmy jsou na čtvrtém světovém šampionátu po sobě.