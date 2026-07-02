UEFA vyřadila Karvinou ze svých soutěží, do pohárů se dostane Jablonec

Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) vyřadila Karvinou kvůli účasti v domácí korupční aféře ze svých soutěží a upravila nasazení českých klubů. Nově se do pohárů dostal Jablonec, který si místo Hradce Králové zahraje 2. předkolo Konferenční ligy.
Pozici Karviné coby vítěze MOL Cupu převzala Plzeň, Viktoria se posunula z 2. do závěrečného 4. předkola Evropské ligy a získala jistotu účasti v hlavní fázi soutěží UEFA. Polepšil si i Hradec Králové, který nezačne kvalifikaci v Konferenční lize, ale místo Západočechů ve 2. předkole Evropské ligy.
Česko definitivně získalo jistotu, že nepřijde o jedno místo v pohárech a stejně jako v minulé sezoně vyšle do boje pět zástupců. UEFA sáhla k úpravě až po losu 2. předkol, některé týmy si tak přesně tři týdny před vstupem do soutěží vymění nadcházející soupeře.
Místo Plzně se ve 2. předkole Evropské ligy utká s norským Tromsö Hradec Králové, čtvrtý celek uplynulé sezony nejvyšší soutěže začne dvojzápas 23. července venku. S původním soupeřem votroků Varaždínem se v Konferenční lize střetne Jablonec a i pátý tým minulého ligového ročníku zahájí souboj na stadionu soupeře.
Plzeň po přesunu do závěrečného 4. předkola protivníka teprve pozná. Západočeši se stali třetím jistým českým účastníkem hlavní fáze pohárů, v případě vyřazení v play-off Evropské ligy by se „propadli“ do Konferenční ligy. Tuzemský šampion Slavia si zahraje rovnou hlavní část Ligy mistrů, Sparta její 3. předkolo.
„Máme v tuto chvíli jistou minimálně účast v Konferenční lize, nicméně na našich cílech se nic nemění. Chceme udělat maximum pro to, abychom se probojovali do ligové fáze Evropské ligy,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel Viktorie Adolf Šádek.
Očekávaný krok
Karviná se kvalifikovala do pohárů jako překvapivý vítěz MOL Cupu, bylo ale téměř jisté, že ji UEFA do svých soutěží kvůli účasti v aktuální korupční kauze nepustí. Etická komise Fotbalové asociace ČR v polovině června Slezany kvůli pokusu o ovlivnění tří předloňských utkání vyloučila z první ligy. Karvinští před pár dny stáhli odvolání proti trestu a v nadcházející sezoně se představí v druhé nejvyšší soutěži.
„Odvolací orgán UEFA se rozhodl prohlásit klub MFK Karviná za nezpůsobilý k účasti v Evropské lize UEFA 2026/27 z důvodu nesplnění kritéria pro přijetí, tj. z důvodu přímého nebo nepřímého zapojení do aktivit zaměřených na domluvení nebo ovlivnění výsledku zápasů na národní úrovni,“ vysvětlila UEFA svůj krok.
Karviná není prvním vyřazeným českým klubem z pohárů. V roce 2012 zakázala odvolací komise UEFA Sigmě Olomouc start v Evropské lize kvůli účasti v korupční aféře se „střížkovskými“ Bohemians Praha.
Výběr klubů, které byly v posledních letech vyloučeny z evropských pohárů kvůli korupci a ovlivňování výsledků:
Výběr klubů, které byly v posledních letech vyloučeny z evropských pohárů kvůli korupci a ovlivňování výsledků:
Srpen 2011 – Kvůli zapletení do korupčního skandálu byl z Evropské ligy vyřazen řecký klub Olympiakos Volos. Ten sice soutěž rozehrál a přešel přes Differdange do 4. předkola, nakonec ale do něj postoupil původně vyřazený celek.
Srpen 2011 – Turecký mistr Fenerbahce přišel kvůli korupční aféře o účast v hlavní fázi Ligy mistrů, z rozhodnutí národního svazu jej v soutěži těsně před losováním základních skupin nahradil druhý Trabzonspor. Odvolání Fenerbahce bylo zamítnuto.
Červen 2012 – Odvolací komise UEFA zakázala Sigmě Olomouc start v tehdejším ročníku Evropské ligy kvůli účasti v korupční aféře s Bohemians Praha.
Červen 2013 – Fotbalisté Fenerbahce byli na tři roky vyloučeni z evropských pohárů kvůli korupční kauze z roku 2011. Roční trest za korupci dostal také další istanbulský celek Besiktas. Roční vyloučení z pohárů s pětiletou podmínkou postihlo kvůli korupci také Steauu Bukurešť.
Srpen 2013 – Metalist Charkov neuspěl u sportovní arbitráže CAS v boji proti vyloučení z fotbalové Ligy mistrů. Ukrajinský celek byl potrestán poté, co byl potvrzen pětiletý zákaz činnosti pro bývalého sportovního ředitele klubu Jevhena Krasnikova. Ten na jaře 2008 pomohl ovlivnit zápas ukrajinské ligy proti Lvovu. Za korupci tehdy dostala tří- až pětileté tresty také šestice fotbalistů.
Červen 2021 – Vítěz maltské fotbalové ligy Hamrun Spartans byl vyřazen z následujícího ročníku Ligy mistrů kvůli spojení s korupční aférou z minulosti. Prohřešek klubu sahal do sezony 2012/13, nicméně od té doby se tým do žádné evropské soutěže nekvalifikoval. Podařilo se mu to až v roce 2021, kdy získal první titul po třiceti letech.
Červenec 2025 – Evropská fotbalová unie vyloučila na deset let z evropských pohárů černohorský klub Arsenal Tivat kvůli manipulování utkání v kvalifikaci Konferenční ligy.
Červen 2026 – Evropská unie UEFA vyřadila z příštího ročníku Konferenční ligy ázerbájdžánský fotbalový klub Turan Tovuz kvůli jeho zapletení do korupční aféry před několika lety. Klub uvedl, že se proti verdiktu odvolá k Arbitrážnímu soudu pro sport (CAS).
Červenec 2026 – UEFA vyřadila Karvinou kvůli účasti v domácí korupční aféře ze svých soutěží a upravila nasazení českých klubů. Karviná se coby vítěz MOL Cupu se původně kvalifikovala do závěrečného 4. předkola Evropské ligy.