Crvena zvezda dostala pokutu 90 tisíc eur za oslavy válečného zločince Mladiče v Plzni

Crvena zvezda Bělehrad dostala pokutu 90 000 eur (asi 2,2 milionu korun) za to, že její fanoušci v utkání kvalifikace Evropské ligy s Plzní oslavovali válečného zločince Ratka Mladiče. UEFA za to klub potrestala dále také zákazem prodeje vstupenek na zápas v Luganu v Konferenční lize.
Někdejší velitel bosenskosrbské armády v den odvety 4. předkola ve věku 84 let zemřel ve vězení v Haagu, kde si odpykával doživotní trest za genocidu a válečné zločiny, jichž se dopustil během války v Bosně v 90. letech.
Příznivci Crvené zvezdy poté ve Štruncových sadech skandovali Mladičovo jméno a vyvěsili děkovný transparent.
Plzeň Crvenou zvezdu porazila 5:1 po prodloužení a i přes prohru 0:3 v úvodním utkání postoupila do hlavní fáze Evropské ligy. Pro Viktorii to byl navíc první zápas pod vedením nového trenéra Radoslava Kováče.
UEFA také potrestala záložníka Mattéa Guendouziho z Fenerbahce, které je jedním ze soupeřů Slavie v Lize mistrů. Francouzský fotbalista dostal za provokace fanoušků v předkole s Lyonem dvouzápasový distanc.
O další dvě utkání přijde v případě porušení roční podmínky. Zmešká proto úvodní dva zápasy s AS Řím a Aston Villou, proti Slavii, kterou bude istanbulský celek hostit 20. října, už bude moci nastoupit.
Guendouzi domácím příznivcům ukazoval obscénní gesta a křičel „Do toho, Marseille“ v narážce na svůj bývalý klub a velkého rivala Lyonu. Po utkání se kvůli tomu strhla hromadná rvačka, do které se zapojil i záložník francouzského celku Pavel Šulc.
UEFA za to kromě zápasového trestu Guendouzimu vyměřila pokutu 50 000 eur (asi 1,2 milionu korun). Fenerbahce, které po výsledcích 1:1 a 2:1 poprvé od roku 2008 postoupilo do Ligy mistrů, musí zaplatit 95 tisíc eur, Lyon 108 500.