Mistři světa z Argentiny opět vládnou žebříčku FIFA, Česko je čtyřicáté

O jedno místo si proti minulému vydání v žebříčku FIFA polepšila česká fotbalová reprezentace, která poskočila na čtyřicátou příčku. Do vedení se vrátila Argentina, která bude na nadcházejícím světovém šampionátu v zámoří obhajovat zlato.
Český tým má za sebou sérii šesti zápasů bez porážky. Od posledního vydání svěřenci trenéra Miroslava Koubka sehráli dvě přípravná utkání před šampionátem, nejprve na konci května v Praze porazili Kosovo 2:1 a poté v generálce na mistrovství zvítězili v New Jersey nad Guatemalou 3:1. V pořadí se dostali před Paraguay a Srbsko, přeskočilo je však Maďarsko.
Český celek vstoupí do šampionátu v pátek nad ránem středoevropského času proti Koreji, která zůstala na 25. místě a je třetí nejvýše postavenou asijskou zemí za Japonskem a Íránem. Druhému soupeři Koubkova výběru Jihoafrické republice patří šedesátá pozice. Mexičané, s nimiž národní mužstvo uzavře skupinu, si polepšili na čtrnáctou příčku.
Argentinci na rozdíl od dalších dvou konkurentů zvládli vítězně oba přípravné zápasy před šampionátem a z třetího místa se dostali před Španělsko a Francii do čela pořadí. Obhájci světového zlata vedou žebříček téměř po roce a poprvé od loňského léta. Francie klesla z první na třetí příčku, rozdíly mezi elitní trojkou jsou ale malé.
Další vydání žebříčku plánuje FIFA zveřejnit krátce po skončení šampionátu, a to 20. července.