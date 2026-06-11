MS ve fotbale 2026MS ve fotbale 2026
MS ve fotbale 2026
Přímé přenosy, statistiky, novinky z českého týmu
Průvodce MSMapa stadionůProgramVidea
Fotbal

Mistři světa z Argentiny opět vládnou žebříčku FIFA, Česko je čtyřicáté


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

O jedno místo si proti minulému vydání v žebříčku FIFA polepšila česká fotbalová reprezentace, která poskočila na čtyřicátou příčku. Do vedení se vrátila Argentina, která bude na nadcházejícím světovém šampionátu v zámoří obhajovat zlato.

Český tým má za sebou sérii šesti zápasů bez porážky. Od posledního vydání svěřenci trenéra Miroslava Koubka sehráli dvě přípravná utkání před šampionátem, nejprve na konci května v Praze porazili Kosovo 2:1 a poté v generálce na mistrovství zvítězili v New Jersey nad Guatemalou 3:1. V pořadí se dostali před Paraguay a Srbsko, přeskočilo je však Maďarsko.

Český celek vstoupí do šampionátu v pátek nad ránem středoevropského času proti Koreji, která zůstala na 25. místě a je třetí nejvýše postavenou asijskou zemí za Japonskem a Íránem. Druhému soupeři Koubkova výběru Jihoafrické republice patří šedesátá pozice. Mexičané, s nimiž národní mužstvo uzavře skupinu, si polepšili na čtrnáctou příčku.

Argentinci na rozdíl od dalších dvou konkurentů zvládli vítězně oba přípravné zápasy před šampionátem a z třetího místa se dostali před Španělsko a Francii do čela pořadí. Obhájci světového zlata vedou žebříček téměř po roce a poprvé od loňského léta. Francie klesla z první na třetí příčku, rozdíly mezi elitní trojkou jsou ale malé.

Další vydání žebříčku plánuje FIFA zveřejnit krátce po skončení šampionátu, a to 20. července.

Čtěte také

Fotbalové rarity na MS: Matematik Akanji a polyglot Lukaku

11. 6. 2026

Fotbalové rarity na MS: Matematik Akanji a polyglot Lukaku

Krejčí: Máme jasnou vizi a cíl, za tím si půjdeme. Budeme rádi za každého fanouška

11. 6. 2026

Krejčí: Máme jasnou vizi a cíl, za tím si půjdeme. Budeme rádi za každého fanouška
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.