Prezident FIFA Gianni Infantino podpořil opětovné zařazení Ruska do mezinárodních fotbalových soutěží. Prvním krokem by podle něj mělo být přijetí výběrů v mládežnických kategoriích. Proti je ale předseda UEFA Aleksander Čeferin, který trvá na tom, že nejprve je nutné ukončit válku na Ukrajině.
Infantino podpořil návrat Ruska do mezinárodního fotbalu, Čeferin je proti
FIFA vyloučila Rusko ze soutěží po invazi na Ukrajinu, která začala v únoru 2022. Infantino v rozhovoru pro Sky Sports prohlásil, že zákaz byl neúčinný. „Jen vyvolal větší frustraci a nenávist. Neměli bychom žádné zemi zakazovat hrát fotbal kvůli činům jejích politických vůdců,“ řekl předseda FIFA. „Pomohlo by, kdyby dívky a chlapci z Ruska mohli hrát zápasy v jiných částech Evropy,“ dodal.
Ukrajinský ministr sportu Matvij Bidnyj označil Infantinovo vyjádření za nezodpovědné. „Odpoutává fotbal od reality, ve které jsou zabíjeny děti,“ zdůraznil.
Přijmout by Rusko mohl výkonný výbor UEFA, jehož příští zasedání se uskuteční 11. února. V losování Ligy národů o den později ale Rusko nefiguruje. Jeho seniorská reprezentace hraje pouze přípravná utkání, naposledy nastoupila v listopadu proti Peru a Chile.
UEFA v roce 2023 plánovala umožnit Rusku účast v kvalifikaci ME do 17 let. Od této myšlenky však podle agentury Reuters ustoupila poté, co několik národních svazů pohrozilo bojkotem zápasů.
Podobný krok v současnosti zvažuje také hokejová federace IIHF, která na rozdíl od fotbalu potrestala i ruského spojence Bělorusko. Mladé hráče z těchto zemí by chtěla vrátit do turnajů v sezoně 2027/28.