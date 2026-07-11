Účastník MS a reprezentant JAR Adams v 25 letech z neznámého důvodu zemřel

Jihoafrický reprezentant Jayden Adams v 25 letech zemřel. Záložník v červnu na mistrovství světa nastoupil i proti českému národnímu týmu. O úmrtí hráče informovalo ministerstvo sportu, umění a kultury Jihoafrické republiky, příčinu smrti neuvedlo.
Adams zasáhl na šampionátu do všech tří utkání ve skupině A. Proti Mexiku a Česku nastoupil od začátku, do duelu s Koreou vyběhl jako náhradník. Pár hodin před zápasem s českým týmem se Adams dozvěděl, že mu zemřela babička. Při prohře 0:1 s domácí Kanadou v úvodním vyřazovacím kole zůstal na lavičce.
„Náš národ truchlí společně s jeho rodinou, spoluhráči a miliony fanoušků, kteří sledovali, jak se z nadějného talentu z akademie vypracoval na plnohodnotného reprezentanta Bafana Bafana,“ uvedl v prohlášení ministr sportu, umění a kultury Gayton McKenzie.
„Příčina Jaydenova úmrtí dosud nebyla potvrzena a rád bych apeloval na média a veřejnost, aby projevili zdrženlivost a soucit a zdrželi se spekulací, zatímco jeho rodina a Mamelodi Sundowns dostanou prostor a soukromí, které v této neuvěřitelně těžké době potřebují,“ přidal McKenzie.
Podle ESPN policie v Jihoafrické republice zahájila vyšetřování poté, co bylo v sobotu ráno v domě v Kapském Městě nalezeno tělo 25letého muže.
„Je nesmírně smutné slyšet, že záložník jihoafrické reprezentace Jayden Adams zemřel jen několik týdnů poté, co se podílel na historickém tažení svého národního týmu na mistrovství světa,“ uvedl Gianni Infantino v prohlášení na instagramu.
„Mé myšlenky a upřímná soustrast, stejně jako soustrast všech ve FIFA a celé světové fotbalové komunity, patří jeho rodině, přátelům a spoluhráčům,“ dodal šéf mezinárodní fotbalové federace FIFA.
S týmem Mamelodi Sundows z Pretorie získal Adams ligový titul i ovládl africkou obdobu Ligy mistrů. Dříve hrál za fotbalový klub Stellenbosch.
Medaili za vítězství v Lize mistrů CAF věnoval kamarádovi a spoluhráči z bývalého klubu Oshwinu Andriesovi, který v roce 2023 zemřel.
V reprezentačním dresu debutoval Adams v roce 2022. Byl i součástí týmu JAR, který se v roce 2023 dostal do semifinále Afrického poháru národů. Celkem za svou zemi odehrál devět zápasů a vstřelil jednu branku.