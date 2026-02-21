Sedmou výhrou v řadě si fotbalisté Interu Milán pojistili vedení v italské lize. Na městského rivala mají po triumfu 2:0 v Lecce náskok deseti bodů, AC Milán má ale nedělní zápas k dobru. Další překvapivé zaváhání zapsali naopak hráči Juventusu Turín, kteří prohráli doma s Comem 0:2 a z posledních tří kol vytěžili jen jediný bod, což je stálo odsun na páté místo.
Juventus opět zaváhal, Inter má desetibodový náskok
Inter má sice nejproduktivnější útok v Serii A, ale v týdnu přišel o nejlepšího střelce soutěže, když se zranil argentinský mistr světa Martínez. Bez něj hosté těžko hledali cestu k brance, a když se to Dimarcovi povedlo, zrušil gól videorozhodčí kvůli ofsajdu.
Až čtvrt hodiny před koncem arménský záložník Mchitarjan po rohovém kopu prostřelil domácí obranu a Švýcar Akanji vzápětí tři body zpečetil. Oba střelci přitom přišli na hřiště až po hodině hry. Inter se dobře naladil na odvetu v Lize mistrů proti Bodö/Glimt, v níž bude dohánět dvoubrankovou ztrátu z Norska.
Juventus se nevzpamatoval z pětibrankového debaklu v úterní Lize mistrů v Istanbulu a na domácím hřišti prohrál poprvé od loňského března, kdy podlehl Atalantě Bergamo 0:4. O nečekaný výsledek se zasloužili kosovský obránce Vojvoda a francouzský záložník Caqueret. Como na šestém místě má už jen jednobodovou ztrátou a může dál snít o premiérové účasti v pohárové Evropě.
Cagliari po dvou porážkách uhrálo doma bezbrankovou remízu s Laziem Řím. Hostům se venku nedaří a vstřelili tam jen osm branek, nikdo v Serii A jich nedal méně. Tentokrát se neprosadili, ani když domácí přišli o vyloučeného Kolumbijce Minu.
Výsledky 26. kola italské fotbalové ligy
Juventus Turín – Como 0:2 (11. Vojvoda, 61. Caqueret), Lecce – Inter Milán 0:2 (75. Mchitarjan, 82. Akanji), Cagliari – Lazio Řím 0:0.