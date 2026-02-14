Lídr italské fotbalové ligy Inter Milán gólem v nastavení porazil oslabený Juventus Turín 3:2, protáhl vítěznou sérii na šest zápasů a vede tabulku o osm bodů před městskými rivaly z AC. Ti však odehráli o zápas méně. Como doma překvapivě podlehlo sestupem ohrožené Fiorentině 1:2 a zkomplikovalo si boj o evropské poháry. Svěřence Cesca Fábregase na šestém místě vystřídalo Bergamo, jež porazilo Lazio Řím 2:0.
Inter gólem v nastavení zlomil odpor Juventusu a vyhrál pošesté v řadě
Inter vedl od 17. minuty. Centr Luise Henriqueho tečoval obránce Cambiaso a brankář Di Gregorio na změnu trajektorie už nedokázal zareagovat. Sám autor vlastní branky ale nešťastný moment odčinil hned o devět minut později, kdy byl jako první na konci přízemního centru McKennieho a vyrovnal. Juventus následně oslabil Pierre Kalulu, jenž viděl dvě žluté karty během deseti minut a ve 42. minutě byl vyloučen.
„Stará dáma“ i v oslabení dlouho držela nerozhodný stav, ale v 76. minutě na její obranu vyzrál Esposito. I na jeho trefu však hosté našli odpověď a o sedm minut později bylo znovu vyrovnáno zásluhou kapitána hostů Locatelliho. Juventus přesto nakonec bod v Miláně nevyválčil, v 90. minutě rozhodl o výhře Interu Piotr Zieliňski. Juventus je pátý a na „Nerazzuri“ ztrácí už 15 bodů.
Cestu Fiorentiny za triumfem v Comu odstartoval ve 26. minutě Fagioli a v 54. minutě se z penalty přidal Kean. Domácí třináct minut před koncem snížili díky vlastní brance Parisiho, ale k vyrovnání už sílu nenašli. V 89. minutě navíc přišli o zkušeného útočníka Moratu, jenž viděl druhou žlutou kartu a byl vyloučen.
Fiorentina zvítězila po třech ztrátách a opustila sestupové příčky, neboť má lepší skóre než nově šestnácté Lecce. To však odehrálo o zápas méně.
Bergamo v Římě zvítězilo díky brankám Edersona, jenž otevřel skóre z penalty, a Zalewského. Atalanta bodovala už osm kol po sobě a má o bod více než sedmé Como, ale zároveň odehrála o zápas více. Lazio z posledních pěti ligových utkání vyhrálo jen jedno a na svého soupeře z osmého místa ztrácí devět bodů.
Výsledky 25. kola italské fotbalové ligy
Como – Fiorentina 1:2 (77. vlastní Parisi – 26. Fagioli, 54. Kean z pen.), Lazio Řím – Bergamo 0:2 (41. Ederson z pen., 60. Zalewski), Inter Milán – Juventus Turín 3:2 (17. vlastní Cambiaso, 76. Esposito, 90.+1 Zieliňski – 26. Cambiaso, 83. Locatelli).