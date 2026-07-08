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Fotbal

Trundova představa o nových kandidátech: zahraniční mladší trenéři s moderním pojetím fotbalu


8. 7. 2026Aktualizovánopřed 3 hhodinami|Zdroj: ČTK, Livesport Daily, ČT sport

Předseda Fotbalové asociace ČR David Trunda chce mít do měsíce vybrané kandidáty na nového trenéra reprezentace. V podcastu Livesport Daily zopakoval, že národní tým s největší pravděpodobností povede zahraniční kouč, který dostane dvouletou smlouvu s opcí na další dva roky.

„Na srpnovém zasedání výkonného výboru, kolem sedmého nebo jedenáctého, představíme konkrétní kandidáty. Nepůjdeme cestou zasloužilých trenérů na vrcholu kariéry, spíš k mladšímu a modernějšímu pojetí fotbalu,“ řekl Trunda.

Česká reprezentace je bez trenéra poté, co na konci června předčasně skončil ve funkci Miroslav Koubek. Zkušený kouč postoupil s týmem z baráže na mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku, kde ale jeho výběr ve třech zápasech uhrál jediný bod a vypadl už ve skupině.

Trunda zopakoval, že českou reprezentaci by poprvé v historii mohl vést zahraniční kouč. „V Česku máme vynikající trenéry, ale v tuto chvíli jsme blíž zahraničnímu řešení po třech domácích trenérech za sebou. Půjde o smlouvu na dva roky s opcí na další dva,“ uvedl padesátiletý funkcionář.

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Pavel Nedvěd a David Trunda hodnotí vystoupení české reprezentace na MS
Zdroj: ČT sport

Asociace bude vybírat kandidáty na základě zhruba 20 kritérií. „Máme profil trenéra postavený na datech, pracujeme s analytickou společností Opta a máme zmapované trenéry, kteří zapadají do naší dlouhodobé vize. Musí to být koncepční, moderní trenér s jasnou představou o herním stylu a identitě reprezentace, schopný přenést tuto vizi i do nižších výběrů. Další kritéria jsou prokazatelná zkušenost ze zahraničí, úspěchy za sebou a zdravá ctižádostivost,“ řekl Trunda.

„Chceme trenéra, který přinese svěží vítr a nekopíruje mechanicky cizí systém. Inspirujeme se německou i skandinávskou cestou, ale musíme si vytvořit vlastní model,“ dodal.

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