Další ročník nejvyšší fotbalové soutěže je za námi. Slavia nastoupila do duelu s Plzní už jako jistý mistr a pozápasové oslavy si zpříjemnila výhrou 3:0. Na vítězství dosáhla i druhá Sparta, která zvítězila 2:1 nad Hradcem, jenž si konečným čtvrtým místem zajistil účast v předkolech evropských pohárů. Severočeské derby skončilo výhrou Jablonce 2:1.
Slavia zakončila ligovou sezonu domácí výhrou 3:0 nad Plzní a po utkání převzala mistrovský pohár. Pražané rozhodli už v prvním poločase, kdy soupeři nasázeli tři góly. Viktoria naopak uzavřela ročník pátou ligovou porážkou v řadě.
Skóre otevřel už po necelých dvou minutách Chaloupek, který se prosadil hlavou po rohovém kopu. Krátce nato zvýšil po Juráskově přihrávce Suleiman a v závěru první půle proměnil Chytil penaltu po faulu Valenty, který odhalil až videorozhodčí. Po změně stran tempo opadlo, Chytil ještě trefil tyč a na druhé straně orazítkoval konstrukci branky také Sojka.
Slavia vyhrála nad Plzní pošesté z posledních sedmi ligových duelů a doma v sezoně získala nejvíce bodů ze všech týmů soutěže. Zápas v Edenu se kvůli disciplinárnímu trestu odehrál bez diváků.
Slavia Praha – Viktoria Plzeň 3:0 (3:0)
Branky: 2. Chaloupek, 6. Suleiman, 38. Chytil z pen. Rozhodčí: Černý – Kotík, Malimánek – J. Beneš (video). ŽK: Dweh, Valenta (oba Plzeň). Bez diváků.
Slavia: Markovič (58. Kolář) – Vlček, Ogbu (74. Mbodji), Chaloupek, Jurásek (77. Javorček) – Piták, Oscar (46. Sadílek), Bužek – Suleiman (32. Kušej), Chytil, Kolísek (58. Kohout). Trenér: Trpišovský.
Plzeň: Ťapaj – Krčík, Dweh, Spáčil – Kadlec (46. Slončík), Hrošovský, Valenta (61. Chalupa), Souaré (79. Vydra) – Sojka (87. Paidar), Toure (87. Büchner) – Adu (46. Vašulín). Trenér: Hyský.
Sparta o gól porazila Hradec
Sparta na závěr ročníku zvítězila 2:1 nad Hradcem Králové. Pražané otočili zápas po změně stran a potvrdili druhé místo v tabulce, zatímco Východočeši obsadili čtvrtou příčku. Letenští v nadstavbě bodovali i popáté.
Hosté se ujali vedení po první útočné akci, když se po přihrávce Čiháka prosadil Ludvíček. Sparta ještě do přestávky srovnala po kombinaci Martince, Kuchty a zakončujícího Mercada. Krátce po změně stran dokončil obrat Rrahmani, který překvapil Vízka střelou z dálky po rychle rozehraném přímém kopu.
Sparta prohrála jediné z posledních 18 ligových zápasů s Hradcem a na Letné s ním nadále drží neporazitelnost. Trenér Priske v závěru střídáním dopřál ovace Kairinenovi, který pravděpodobně odehrál poslední utkání za Spartu.
Sparta Praha – FC Hradec Králové 2:1 (1:1)
Branky: 34. Mercado, 48. Rrahmani – 8. Ludvíček. Rozhodčí: Machálek – Volf, Lakomý – Ochotnický (video). ŽK: Čihák, Čmelík, Vízek (všichni Hradec). Diváci: 16.574.
Sparta: Surovčík – Sonne, Martinec, Sörensen, Zelený (69. Ryneš) – Kairinen (83. Mannsverk), Rrahmani, Sochůrek (69. Eneme) – Mercado, Haraslín (76. Kuol) – Kuchta (76. Irving). Trenér: Priske.
Hradec: Vízek – Uhrinčať, Petrášek, Čihák (65. Hodek) – Ludvíček, Mihálik, Neto (57. Čmelík), Horák – Ponikelský (76. Zentrich), Binar (57. Kubr) – Regža (76. Umar). Trenér: Horejš.
První výhra pro Jablonec
Jablonec zvítězil 2:1 nad Libercem a v nadstavbové skupině o titul si připsal první vítězství. Hosté hráli už od 15. minuty bez vyloučeného Rýzka, Jablonec porazil severočeského rivala doma poprvé po pěti vzájemných ligových zápasech.
Liberec oslabil debutující Rýzek, který fauloval unikajícího Chramostu a dostal červenou kartu. Domácí využili přesilovku ještě před přestávkou, kdy se krátce po příchodu na hřiště prosadil hlavou Zorvan. Po změně stran sice Slovan vyrovnal po vlastním gólu Čanturišviliho, ale už za čtyři minuty vrátil Jablonci vedení Tekijaški dorážkou po vyraženém míči.
Liberec ukončil střelecké trápení trvající 382 minut, body ale nezískal ani v pátém zápase nadstavby. Tekijaški rozhodl ve svém 100. utkání v české lize a připsal si čtvrtý gól v sezoně.
FK Jablonec – Slovan Liberec 2:1 (1:0)
Branky: 38. Zorvan, 76. Tekijaški – 72. vlastní Čanturišvili. Rozhodčí: Opočenský – Kotalík, Ježek – Adámková (video). ŽK: Nebyla, Souček, Mihelak (všichni Jablonec). ČK: 15. Rýzek (Liberec). Diváci: 3106.
Jablonec: Mihelak – Cedidla, Tekijaški, Obinaja (36. Zorvan) – Čanturišvili, Sedláček (69. Souček), Nebyla, Polidar – Alégué (84. Nykrín), Jawo (69. Puškáč), Chramosta (69. Malenšek). Trenér: Kozel.
Liberec: Koubek – Masopust, Rýzek, J. Mikula (85. Sychra) – Hodouš (46. Juliš), Stránský, Diakité, Icha – Dulay (61. Soliu), Letenay (61. Mašek), Špatenka (61. Lexa). Trenér: Kováč.