Slavia převzala mistrovský titul před prázdnými tribunami

Nezvykle, před takřka prázdným stadionem, převzali fotbalisté Slavie pohár pro ligového mistra. Obhájci trofeje se při slavnostním ceremoniálu museli obejít bez fanoušků kvůli uzavřenému hledišti za nedávné nedohrané derby se Spartou. Vedle týmu mohli při předávání poháru na trávník jen zaměstnanci klubu a rodinní příslušníci hráčů. Davy fanoušků čekaly před branami Edenu, kde sledovaly duel s Plzní na velkoplošné obrazovce, asi hodinu po zápase se mohlo téměř 10 tisíc příznivců postupně odebrat na plochu stadionu na oslavu s mužstvem.
V Edenu se odehrál bizarní mistrovský ceremoniál. Po závěrečném hvizdu zápasu s Plzní, v němž Slavia před prázdným hledištěm zvítězila 3:0, organizátoři rychle postavili před hlavní tribunou improvizované pódium s velkým nápisem „Mistři Chance Liga 2025/26“ a kolem něj bariéry. K čerstvým šampionům mohli kvůli disciplinárnímu trestu pouze rodinní příslušníci a zaměstnanci klubu v čele s majitelem Pavlem Tykačem a předsedou představenstva Jaroslavem Tvrdíkem.
Hráči a členové realizačního týmu oblékli „vítězná“ trika na zádech s třiadvacítkou, symbolizující počet získaných ligových titulů, někteří měli také speciální kšiltovky. Stejné číslo zobrazovala i velká choreografie, kterou na prázdné podélné tribuně naproti té hlavní vytvořil domácí klub.
Hlasatel postupně cestou na pódium představil všechny členy mistrovského týmu, jako posledního hlavního trenéra Jindřicha Trpišovského. Vzhledem k chybějícím fanouškům se neozýval žádný bouřlivý řev, ale pouze střídmý potlesk pár desítek přítomných.
„Bylo to zvláštní, my jsme s tím samozřejmě počítali. Je to takové komorní, zažili jsme to v době covidu. Nejsou to takové bujaré oslavy, jaké by měly být. Nejsmutnější je to pro fanoušky, kteří se na stadion nemohli dostat. Nejraději bychom pohár přebírali před nimi, bylo by to hezčí a hlavně odměna pro ně za celoroční práci, co dělají pro klub. Jsme rádi, že se aspoň sešli za stadionem, že jsme je aspoň trochu slyšeli při zápase,“ řekl Trpišovský.
Tykač s Tvrdíkem na pódiu
Hráči si i tak slavnostní okamžiky viditelně užívali. Když výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace Tomáš Bárta předal kapitánovi Janu Bořilovi pohár, byl na prázdném stadionu slyšet vítězný jásot mužstva. Ceremonii doplnily tradiční konfety, přímo na pódiu byli u převzetí trofeje i Tykač s Tvrdíkem.
„Bylo to takové trošku... Ani nevím, jak to nazvat. Ale všichni jsme se na převzetí poháru těšili, jsme rádi, že jsme to zvládli. Myslím, že se to bude slavit ještě náležitě dál,“ řekl s úsměvem levý obránce David Jurásek.
Chvíli nato už organizátoři začali přestavovat prostranství na blížící se oslavu s fanoušky na hřišti. Slavia nakonec zorganizovala takzvanou Zahradní slavnost pro dobrou věc. Příznivci, kteří si zakoupili vstupenku za 50 korun, se mohou přímo na trávníku setkat s týmem.
Slavia pyká za nedohrané derby, které před dvěma týdny v jeho závěru narušily stovky neukázněných fanoušků. Příznivci vběhli na trávník, napadli i několik hráčů soupeře a způsobili nedohrání duelu, který byl později zkontumován ve prospěch hostů. I tak červenobílí obhájili titul. Bez diváků před prázdným hledištěm zatím absolvovali dva domácí zápasy, další dva je v rámci disciplinárního trestu čekají na začátku příští sezony.