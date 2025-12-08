Jindřich Trpišovský před duelem Ligy mistrů na hřišti Tottenhamu varoval před protiútoky anglického soupeře. Podle něj nový kouč Thomas Frank zcela změnil tvář mužstva, které nyní vyniká především v rychlosti a lepší organizaci hry. Trpišovský se těší na zápas na moderním Tottenham Hotspur Stadium, arénu pro takřka 63 tisíc diváků označil za dokonalé místo pro fotbal.
Trpišovský: Frank zcela změnil tvář Tottenhamu. Jejich protiútoky pro nás budou nepříjemné
Tottenham v minulé sezoně ovládl Evropskou ligu, v domácí soutěži ale skončil až sedmnáctý a u týmu skončil trenér Ange Postecouglou. Na jeho místo nastoupil dlouholetý kouč Brentfordu Frank, který má zcela odlišnou herní filozofii.
„Po výměně trenéra je na týmu hodně vidět přerod. Loni to byla hra dopředu ve větší volnosti, vytvářeli si více situací v ofenzivě, ale byli zranitelnější dozadu. Teď je tam větší řád, méně okének dozadu. Velkou změnou je větší sázka na protiútok, což je pro nás nepříjemné. Mají v sestavě pět šest absolutních sprinterů,“ upozornil Trpišovský.
Devětačtyřicetiletý trenér často mluví o své lásce k anglickému fotbalu a ke slavným stadionům. Moderní Tottenham Hotspur Stadium ho proto nadchl a věří, že právě na něm Slavia po 16 zápasech ukončí čekání na další vítězství v Lize mistrů.
„Stadiony mám celkově rád, hlavně historii těch starších. Ale musím říct, že tohle je deset z deseti, je to fakt dokonalé místo pro fotbal. Včetně zázemí, je tady myšleno na každý detail, i hřiště vypadá úžasně. Z mého pohledu jednoznačně nejhezčí z těch novějších stadionů, kde jsme byli,“ nešetřil Trpišovský chválou.
„Je to spíš taková vesmírná loď, kolos. Jsme vykulení, v dobrém slova smyslu, a užíváme si to,“ přidal.
Trenér Slavie řadí Tottenham mezi největší kluby v Anglii, byť aktuálně je až desátý v Premier League.
„Radek Černý tady strávil část kariéry, hodně nám vyprávěl o historii, co tady zažil. Vždy to byl klub, který patřil k těm nejtradičnějším,“ uvedl Trpišovský a přidal osobní vzpomínku.
„Pro mě to byl první anglický tým naživo. Ta přezdívka kohouti u nás proto hodně rezonovala. Jako kluk jsem byl na Bohemce (v roce 1984), když hrála s Tottenhamem v Poháru UEFA. Táta mě tam vzal, dokonce mám doma vlaječku, kdybych hodně hledal, tak bych ji ještě našel. Možná má i nějakou cenu,“ podotkl.
Trpišovský se těší na setkání s Kinským, jenž přestoupil do Anglie ze Slavie na začátku roku. Do brány se zatím natrvalo neprosadil přes italského gólmana Guglielma Vicaria.
„Můj osobní dojem je, že možná nastoupí, ale nemluvil jsem s ním. Bylo by to pro nás pro všechny pikantní. Těším se na něj, od jeho přestupu jsme se viděli jen jednou, párkrát jsme si volali. Navíc od něj něco potřebuji, takže se těším,“ dodal s úsměvem.
Slavia má tři kola před koncem ligové fáze tři body za remízy. Aby oživila naději na postup, potřebuje v Londýně bodovat.
Trpišovský potvrdil, že útočník Tomáš Chorý by měl být po viróze připravený. Po delším zranění je zpět i záložník Oscar Dorley, jeho účast v utkání je ale nejistá.