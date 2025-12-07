Hráči Slavie odcestovali do Londýna k úternímu utkání 6. kola hlavní fáze Ligy mistrů proti Tottenhamu. V pondělí je čeká tradiční předzápasový trénink. Na stadionu s kapacitou téměř 63 tisíc diváků se hraje v úterý od 21:00 SEČ. Proti favorizovaným kohoutům se úřadující český šampion pokusí dosáhnout na premiérové vítězství v milionářské soutěži.
Slavia vyrazila na Tottenham, ve výpravě je i zdravý Chorý
Ve výpravě nechybí útočná jednička Tomáš Chorý, který kvůli nemoci scházel lídrovi nejvyšší soutěže v páteční předehrávce v Teplicích. Prodělal rychlou virózu a v úterý už by mohl být na zápas připraven. „Kromě těch dlouhodobě zraněných hráčů jsme všichni komplet, takže máme všechny hráče k dispozici,“ řekl asistent slávistického trenéra Milan Kerbr.
Pražané mají po pěti z osmi kol ligové fáze na kontě tři remízy a dvě porážky. Pokud ještě chtějí oživit naději na postup do vyřazovací části, potřebují v Londýně velkého favorita zaskočit a ideálně zvítězit. Na triumf v hlavní fázi Ligy mistrů čeká Slavia od roku 2007 už 16 zápasů.
„Tím, že jsme ještě nevyhráli, jsou samozřejmě očekávání velká. Už před začátkem soutěže jsme si dali za cíl získat první vítězství v Lize mistrů, pořád k tomu směřujeme. Uděláme vše pro to, abychom si nějaké body odvezli,“ řekl Kerbr.
„Chceme vyhrát, i když víme, že to nebude nic jednoduchého. Tottenham má nového trenéra, změnila se jim organizace hry. Hrají odvážně, sebevědomě a mají výborné individuality,“ doplnil spolupracovník hlavního trenéra Jindřicha Trpišovského.