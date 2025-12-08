Thomas Frank se na klíčový zápas Ligy mistrů se Slavií připravuje velmi pečlivě. Informace na úterní duel sbíral například u svého krajana a kamaráda Larse Friise, tedy bývalého trenéra Sparty. Pražský celek dobře zná i Antonín Kinský, který do Tottenhamu v lednu přestoupil právě ze Slavie. Dvaadvacetiletý gólman zastává v londýnském týmu pozici brankářské dvojky. Dvaapadesátiletý dánský trenér v něm však vidí slibnou budoucnost.
Trenér Tottenhamu sbíral informace i od Friise, Kinského si pochvaluje
Kinský přestoupil do Tottenhamu v lednu právě ze Slavie, po Frankově letním příchodu k týmu ale čeká na výraznější šanci. V aktuální sezoně chytal pouze dvakrát v anglickém Ligovém poháru, na debut v Lize mistrů zatím čeká. Pravděpodobně se nedočká ani v 6. kole hlavní fáze proti svým bývalým spoluhráčům, byť Frank o sestavě před novináři nemluvil.
„Tony je velmi dobrý brankář, jsem s ním velmi spokojený. Má před sebou skvělou budoucnost. Pro každého hráče je samozřejmě těžké, když nehraje, ale to je zkrátka součást hry. Když tahle situace nastane, tak musíte trénovat naplno a snažit se každý den zlepšovat. To je nejdůležitější,“ řekl Frank.
Dánský kouč před příchodem do Tottenhamu působil takřka 10 let v Brentfordu, kde spolupracoval i s Friisem. Ten strávil ve Spartě dva a půl roku, minulou sezonu jako hlavní trenér.
„Lars je můj dobrý kamarád, v minulosti jsme spolu i pracovali. Samozřejmě vám neprozradím, o čem jsme se spolu před zítřejším zápasem bavili. Ale jsme v kontaktu. Tohle je pro nás velmi důležitý zápas, takže jsme se snažili využít informace nejen od našeho analytického týmu, ale z různých zdrojů,“ podotkl Frank s úsměvem.
Poslední vítězové Evropské ligy si stále zvykají na nového trenéra, v Lize mistrů jsou na tom ale výrazně lépe než Slavia. Desátý tým Premier League má osm bodů a ve společné tabulce 36 týmů je na 16. místě. Lídr české nejvyšší soutěže zatím bodoval jen za tři remízy a je jednatřicátý. Do vyřazovacích bojů projde 24 mužstev, osm nejlepších přímo do osmifinále.
„Slavia to soupeři umí opravdu hodně znepříjemnit, hrají velmi přímočarý a fyzický fotbal. Po celém hřišti je to jeden na jednoho, nemůžete si ani na chvíli odpočinout. Před soupeřem máme respekt, ale bude to hlavně o nás. Věřím, že navážeme na dobrý výkon z utkání s Brentfordem,“ připomněl Frank sobotní domácí výhru 2:0.