Hodně spokojený je v novém angažmá plzeňský fotbalista Dávid Krčík. Šestadvacetiletý slovenský obránce přišel v zimě z Karviné a v obou zápasech jarní části ligy nastoupil v základní sestavě Viktorie. V neděli proti Liberci dal dokonce z dorážky po rohu první gól za Plzeň, která porazila Liberec 3:1. Z pozice stopera se trefil v tomhle ročníku už sedmkrát, žádný konkrétní střelecký cíl si ale do zbytku sezony nedává.
Trenér mi dal šanci a já se snažím ji co nejlépe chytit, říká Krčík
První gól v Plzni komentoval s nadhledem. „Ideální vstup do nového angažmá by to možná byl, kdybych dal gól ještě Karviné. Ale to si samozřejmě dělám srandu,“ řekl Krčík. „Soustředím se na svůj výkon, aby byl co nejlepší. Ten gól je jen taková třešnička na dortu. Jsem rád, že jsem pomohl mužstvu. Byl to první gól, který nás trochu uklidnil. Pro mě jsou nejdůležitější týmové výkony. Že jsem k tomu přispěl gólem, za to jsem moc rád,“ doplnil Krčík.
Slovenský zadák prožívá životní sezonu a je suverénně nejlepším střelcem ze všech obránců v soutěži.
„Myslím, že ten největší důvod je asi ten, že ať už v Karviné, nebo v Plzni jsme většinou orientovaní na ofenzivu. Trenér po nás chce, aby i obránci byli ofenzivní, podporovali útok, dostávali se do šestnáctky. Já to mám rád, když obránci třeba udělají nějaké přečíslení ve vyšší pozici. To je ten hlavní důvod, že dávám góly,“ uvedla plzeňská posila. „Upřímně ani moc neřeším, kolik mám branek. Je to pěkné, že mám sedm gólů. Ale pro mě jsou nejdůležitější týmové úspěchy. Pak z toho vyniknou i ty individuální výkony,“ podotkl.
Je šťastný, že hned po příchodu do Plzně začal nastupovat v základní sestavě. „Jsem si vědom, že konkurence je tu velká. Za každou šanci jsem vděčný a šťastný. Trenér dal teď příležitost mně, snažím se tu šanci co nejlépe chytit. Myslím, že to bylo z mé strany celkem dobré, dal jsem gól. Budu se snažit opakovat tyto výkony každý zápas, když dostanu šanci. Když ne, budu klukům držet palce a počkám si na druhou šanci,“ řekl Krčík.
S trenérem Viktorie Martinem Hyským se zná ze společného působení v Karviné, odkud kouč do Plzně loni v říjnu přišel. „Možná, že tomu i trošku pomůže, že mě trenér zná a může ode mě něco očekávat. Ale byl bych nerad, kdyby to lidé brali tak, že mě trenér zná a zavolal si mě tady do Plzně hrát. Závisí to jen od mých výkonů na hřišti. Když nebudou adekvátní, bude hrát někdo jiný,“ prohlásil obránce.
Jeho nový tým po povedeném vstupu do ligového jara ztrácí ze čtvrté pozice na třetí Jablonec už jen bod. „Koukáme co nejvýš. Na Jablonec i na Spartu. Máme na ně ještě nějaké manko. Za týden nás čeká důležité utkání v Olomouci, které musíme zvládnout. Pevně věřím, že budeme úspěšní a každým týdnem budeme v tabulce výš a výš,“ dodal Krčík.