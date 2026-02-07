Třetí Jablonec hrál v 21. prvoligovém kole doma se Slováckem bez branek a v neúplné tabulce snížil na dva body ztrátu na druhou Spartu. Brankami v úvodní čtvrthodině druhého poločasu rozhodla Ostrava o výhře v Olomouci 2:0 a stejným výsledkem zdolaly Teplice doma Karvinou.
Baníku na výhru nad Sigmou stačila čtvrthodina, Jablonec hrál se Slováckem bez gólů
Baník porazil Olomouc 2:0 a po třech zápasech zvítězil
O výhře Ostravy 2:0 nad Olomoucí rozhodli brankami v úvodní čtvrthodině druhého poločasu Jiří Boula a Abdallah Gning. Baník v nejvyšší soutěži zvítězil po třech zápasech, v součtu s remízou na Slovácku nicméně získal na jaře už čtyři body. V neúplné tabulce se posunul na 13. místo. Sigma počtvrté z posledních pěti kol prohrála a zůstala sedmá.
Baník poprvé pod trenérem Galáskem vstoupil do utkání se třemi stopery a systémem 3-4-1-2, ale soupeře to příliš nezaskočilo. Hosté měli územní převahu, druhý poločas ovšem zahájili domácí s Bewenem místo Rusnáka a ve 49. minutě se dočkali gólu. Boula s míčem vstoupil do soupeřova vápna, bez velkého vymýšlení vypálil a Koutný na jeho projektil k tyči nedosáhl. Ostravský kapitán skóroval podruhé v ligové sezoně.
Poněkud nervózní a svázaný Baník po gólu ožil. Netrvalo dlouho a svůj náskok zvýšil: Kohútův centr z přímého kopu z malého vápna poslal hlavou do sítě Gning. Senegalská zimní posila se prosadila i ve druhém soutěžním utkání za Slezany, v ligovém ročníku má na kontě už osm gólů.
Slezané získali cenné body v boji o útěk ze sestupového pásma. Bodovali počtvrté z posledních pěti ligových zápasů se Sigmou a oplatili jí porážku z podzimní části sezony.
Jablonec doma ztratil body po bezbrankové remíze se Slováckem
Jablonec doma se Slováckem uhrál jen bezbrankovou remízu. Severočeši sice v neúplné tabulce snížili na dva body ztrátu na druhou Spartu, Pražané ale mají k dobru utkání ve Zlíně. Tým z Uherského Hradiště byl v zápase překvapivě aktivnější a po remíze s Ostravou v jarní premiéře získal v boji o záchranu další bod.
Domácí trenér Kozel se musel obejít bez zraněného Hanuše, osvědčenou jedničku v brance nahradil Mihelak. Pro kouče Slovácka Skuhravého bylo utkání speciální, poprvé se na lavičce týmu z Uherského Hradiště postavil proti Jablonci, kde v minulosti působil jako hráč i trenér. Do základní sestavy nasadil i záložníka Tetoura, který si připsal 200. ligový start.
Hosté začali velmi aktivně, po přestávce Jablonečtí ale přece jen trochu ožili. Kuriozitou byly problémy asistenta rozhodčího Ježka s nefunkčním praporkem. Jeden z pořadatelů mu musel přinesl nový. Praporek totiž zároveň posílá zvukový signál do komunikačního zařízení hlavního sudího, který pak ví, že má pískat.
Tepličtí fotbalisté porazili oslabenou Karvinou 2:0
Teplice porazili doma 2:0 Karvinou, která hrála od 39. minuty v oslabení. V době největšího tlaku hostů po propadlém míči za obranu zastavil Jiří Fleišman unikajícího Matěje Radostu a sudí Volek ho po zásahu videorozhodčího rovnou vyloučil. K nařízenému přímému kopu se postavil Michal Bílek, jenž prvním střeleckým pokusem svého týmu v utkání překonal zeď i brankáře Lapeše. Nejlepší kanonýr sklářů dal sedmý gól v ligovém ročníku.
Slezané neustoupili ze své hry ani v oslabení, v 53. minutě ale znovu inkasovali po individuální chybě. Kačorovu nedůraznou malou domů vystihl Zlatohlávek, předložil míč před prázdnou bránu Radostovi a ten pohodlně vstřelil druhý gól v ligové sezoně.
Skláři po minulé porážce v Jablonci na jaře poprvé bodovali, Karvinou v lize zdolali po čtyřech zápasech. V neúplné tabulce se posunuli na 10. místo. Slezané po předchozí prohře s Plzní nebodovali ani ve druhém jarním kole a zůstali na šesté příčce.
Výsledky 21. kola první fotbalové ligy:
FK Jablonec – 1. FC Slovácko 0:0
Rozhodčí: Nehasil – Kotalík, Ježek – Petřík (video). ŽK: Heča, Petržela (oba Slovácko). Diváci: 2043.
Sestavy:
Jablonec: Mihelak – Pantalon, Tekijaški, Novák – Čanturišvili, Nebyla (76. Suchan), Sedláček, Polidar (46. Sobol) – Alégué (58. Chramosta), Zorvan (58. Hollý) – Jawo (79. Puškáč). Trenér: Kozel.
Slovácko: Heča – Stojčevski, Rundič (86. Reinberk), Mulder – Ndefe, Tetour, Trávník (54. Juroška), Blahút (75. Ndubuisi) – Ouanda (75. Petržela), Havlík – Marinelli (46. Krmenčík). Trenér: Skuhravý.
FK Teplice – MFK Karviná 2:0 (1:0)
Branky: 41. Bílek, 53. Radosta. Rozhodčí: Volek – Paták, Antoníček – Radina (video). ŽK: Švanda – Traoré. ČK: 39. Fleišman (Karviná). Diváci: 2074.
Sestavy:
Teplice: Trmal – Švanda, Halinský, Večerka, Riznič (52. Fully) – Kodeš, Bílek – Auta (69. Nyarko), D. Mareček (69. Náprstek), Radosta – Zlatohlávek (76. Pulkrab). Trenér: Frťala.
Karviná: Lapeš – Traoré (46. Milič), Camara, Prebsl, Fleišman – Štorman, Kačor – Ayaosi (84. Chytrý), Samko (64. Labík), Šigut (90. Condé) – Ezeh (64. Vinícius). Trenér: Jarolím.
Baník Ostrava – Sigma Olomouc 2:0 (0:0)
Branky: 49. Boula, 58. Gning. Rozhodčí: Berka – Vlček, Váňa – Adam (video). ŽK: Chaluš, Kohút, Bewene, Planka, Pojezný – Šturm. Diváci: 9102.
Sestavy:
Ostrava: Jedlička – Kričfaluši, Chaluš, Pojezný – Rusnák (46. Bewene), Boula, Planka (89. Frydrych), Holzer (81. Kante) – Kohút (81. Havran) – Gning (70. Šancl), Jurečka. Trenér: Galásek.
Olomouc: Koutný – Slavíček (58. Šíp), Malý, Sylla, Sláma – Baráth, Beran – Ghali (87. Jásir), Růsek (87. Grgič), Šturm (87. Mikulenka) – Kliment (74. Jezierski). Trenér: Janotka.