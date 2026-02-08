V nedělním programu 21. kola fotbalové ligy potvrdily Pardubice, že remíza v předešlém kole se Slavií nebyla náhoda. O tom se přesvědčili hráči Bohemians, kteří prohráli v Ďolíčku 1:2 i přesto, že hosté hráli přes hodinu bez vyloučeného Godwina. Druhá Sparta potvrdila roli favorita ve Zlíně, kde vyhrála 3:0. Poslední Dukla si mohla o bodech v Hradci Králové nechat jen zdát, prohrála 0:3 a její starosti se prohloubily.
Výhru Hradce řídil kapitán Darida
V závěru první půlhodinky v Hradci Králové předvedl Darida, proč ho vedení reprezentace láká k návratu pro baráž o postup na mistrovství světa. Před zraky reprezentačního asistenta Suchopárka skóroval dvakrát v rozmezí tří minut. Darida je nejlepším střelcem týmu s osmi trefami v ligové sezoně, dvě branky v jednom utkání české ligy dal počtvrté.
Východočeši se prosadili také brzy po přestávce. Van Buren dostal na pravé straně spoustu prostoru, odcentroval na malé vápno a Vlkanova, který nahrával na druhý gól, se trefil hlavou. S bilancí 1+1 stylově oslavil svůj 100. ligový start v hradeckém dresu.
O výhře domácích bylo jasno, Dukle nebyl přán ani čestný úspěch. Gilbert i Penxa ztroskotali na brankáři Zadražilovi, Unušič trefil jen tyč a neoslavil tak gólově den před svými 24. narozeninami debut v české lize.
Pardubice v oslabení nenechaly v Dolíčku ani bod
Po šanci pardubického útočníka Tanka v 17. minutě došlápl jeho spoluhráč Godwin na kotník Sossehovi a sudí Všetečka mu ukázal červenou kartu. Devatenáctiletý ligový debutant Sosseh, který v Bohemians hostuje ze Slavie, byl v prvním poločase nejvýraznější postavou na hřišti. Měl šanci, ale také viděl žlutou kartu a do druhé půle už nenastoupil.
Fotbalisté Bohemians nevyužili početní převahu, naopak – v 52. minutě se prosadil Smékal, jenž ve skluzu zužitkoval Tankův střílený centr a vstřelil druhý gól v ligovém ročníku.
Domácí celek zatlačil soupeře, ale šance si nevypracoval. A v 69. minutě se Matouškova sražená rána po rohovém kopu dostala k Tankovi a ten zakončil samostatný únik z vlastní poloviny přesnou střelou mezi nohama brankáře Reichla.
Hráči Bohemians snížili až v nastavení, kdy po rohu dostal míč do sítě Ristovski. Na víc už ale neměli čas.
Sparta nedala Zlínu šanci
Sparta, která prohrála jediný z posledních dvaceti zápasů, tlačila domácí od prvních minut. Zlín se před jejich gólmana Vindahla dostával jen sporadicky. Ovšem Mercado, Kuol, Sonne i Kairinen své šance neproměnili.
Skóre se poprvé měnilo až v 65. minutě, kdy přesný centr Irvinga našel na hranici malého vápna Rrahmaniho. Kosovský útočník Sparty se nemýlil a zaznamenal osmou trefu v ligové sezoně.
Gól Pražany uklidnil a hned to potvrdil Mercado, jenž se po rohovém kopu trefil z hranice pokutového území přesně k tyči.
Zlínu nepomohlo ani čtyřnásobné střídání po druhém gólu. Naopak Priske měl šťastnou ruku, když poslal na hřiště Haraslína, který třetí brankou uzavřel skóre.
Výsledky 21. kola první fotbalové ligy:
Slavia Praha – FK Mladá Boleslav 4:0 (2:0)
Branky: 9. a 28. Chorý, 58. Sadílek, 90.+3 Suleiman. Rozhodčí: Černý – Hájek, Kotík – Zelinka (video). ŽK: Douděra, Isife (oba Slavia). Diváci: 17 250.
Sestavy:
Slavia: Staněk – Holeš, Chaloupek, Bořil – Douděra (61. Isife), Bužek (84. Suleiman), Sadílek, Jurásek – Provod (68. Cham), Sanyang (61. Kušej) – Chorý (68. Prekop). Trenér: Trpišovský.
M. Boleslav: Floder – Donát, Králik, Hybš – Matoušek, Macek (46. Pech), Zíka, Šubert (46. Penner) – Ševčík (60. Kolářík), John (59. Lehký) – Buryán (82. Langhamer). Trenér: Pokorný.
FK Jablonec – 1. FC Slovácko 0:0
Rozhodčí: Nehasil – Kotalík, Ježek – Petřík (video). ŽK: Heča, Petržela (oba Slovácko). Diváci: 2043.
Sestavy:
Jablonec: Mihelak – Pantalon, Tekijaški, Novák – Čanturišvili, Nebyla (76. Suchan), Sedláček, Polidar (46. Sobol) – Alégué (58. Chramosta), Zorvan (58. Hollý) – Jawo (79. Puškáč). Trenér: Kozel.
Slovácko: Heča – Stojčevski, Rundič (86. Reinberk), Mulder – Ndefe, Tetour, Trávník (54. Juroška), Blahút (75. Ndubuisi) – Ouanda (75. Petržela), Havlík – Marinelli (46. Krmenčík). Trenér: Skuhravý.
FK Teplice – MFK Karviná 2:0 (1:0)
Branky: 41. Bílek, 53. Radosta. Rozhodčí: Volek – Paták, Antoníček – Radina (video). ŽK: Švanda – Traoré. ČK: 39. Fleišman (Karviná). Diváci: 2074.
Sestavy:
Teplice: Trmal – Švanda, Halinský, Večerka, Riznič (52. Fully) – Kodeš, Bílek – Auta (69. Nyarko), D. Mareček (69. Náprstek), Radosta – Zlatohlávek (76. Pulkrab). Trenér: Frťala.
Karviná: Lapeš – Traoré (46. Milič), Camara, Prebsl, Fleišman – Štorman, Kačor – Ayaosi (84. Chytrý), Samko (64. Labík), Šigut (90. Condé) – Ezeh (64. Vinícius). Trenér: Jarolím.
Baník Ostrava – Sigma Olomouc 2:0 (0:0)
Branky: 49. Boula, 58. Gning. Rozhodčí: Berka – Vlček, Váňa – Adam (video). ŽK: Chaluš, Kohút, Bewene, Planka, Pojezný – Šturm. Diváci: 9102.
Sestavy:
Ostrava: Jedlička – Kričfaluši, Chaluš, Pojezný – Rusnák (46. Bewene), Boula, Planka (89. Frydrych), Holzer (81. Kante) – Kohút (81. Havran) – Gning (70. Šancl), Jurečka. Trenér: Galásek.
Olomouc: Koutný – Slavíček (58. Šíp), Malý, Sylla, Sláma – Baráth, Beran – Ghali (87. Jásir), Růsek (87. Grgič), Šturm (87. Mikulenka) – Kliment (74. Jezierski). Trenér: Janotka.
FC Hradec Králové – Dukla Praha 3:0 (2:0)Branky: 29. a 32. Darida, 51. Vlkanova. Rozhodčí: Rouček – Kříž, Šůma – Adámková (video). ŽK: Kučera, Horák – Hanousek, Hunal. Diváci: 4209.
Sestavy:
Hradec: Zadražil – Čihák, Petrášek, Čech – Kučera (90.+1 Uhrinčať), Darida, Trubač (90.+1 Binar), Horák – Vlkanova (83. Mihálik), Van Buren (66. Pilař) – Regža (83. Kubr). Trenér: Horejš.
Dukla: Matrevics – Kozma, Hunal, Svozil – Černák (67. Unušič), Tijani (46. Hanousek), Kadák, Kreiker (33. Penxa) – Čermák – Pekhart (46. Gilbert), Milla (81. Kroupa). Trenér: Holoubek.
FC Zlín – Sparta Praha 0:3 (0:0)
Branky: 65. Rrahmani, 74. Mercado, 86. Haraslín. Rozhodčí: J. Beneš - Zoufalý, A. Beneš – Kocourek (video). ŽK: Pišoja – Irving, Zelený. Diváci: 5481 (vyprodáno).
Sestavy:
Zlín: Dostál – Kopečný, Jugas, Křapka, Fukala – Nombil (75. Koubek), Machalík (75. Bránecký) – Pišoja (75. Poznar), Cupák (85. Ulbrich), Petruta – Kanu (75. Didiba). Trenér: Červenka.
Sparta: Vindahl – Vydra, Ševínský, Zelený – Sonne, Irving (69. Mannsverk), Kairinen (89. Sochůrek), Ryneš – Mercado (78. Grimaldo), Kuol (69. Haraslín) – Rrahmani (78. Vojta). Trenér: Priske.
Bohemians Praha 1905 – FK Pardubice 1:2 (0:0)
Branky: 90.+1 Ristovski – 52. Smékal, 69. Tanko. Rozhodčí: Všetečka – Ratajová, Slavíček – Szikszay (video). ŽK: Sosseh, Matoušek – Konečný, Hamza, Mandous. ČK: 19. Godwin (Pardubice). Diváci: 4495.
Sestavy:
Bohemians: Reichl – Kukučka (56. Smrž), Lischka, Kadlec (76. Ristovski) – Havel, Sosseh (46. Matoušek), Hůlka, Kovařík – Pleštil (56. Drchal), Čermák – Hilál. Trenér: Veselý.
Pardubice: Mandous - Noslin, Bammens, Konečný - Godwin, Hlavatý (60. Jelínek), S. Šimek, Mahuta (82. Trédl) - Tanko (82. Krobot), Botos (26. Hamza) - Vecheta (46. Smékal). Trenér: Trousil.