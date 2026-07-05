Trenér Maročanů Váhbí čekal od týmu lepší výkon. Saibárího pokračování je nejisté

Maroko porazilo v osmifinále světového šampionátu Kanadu 3:0. Stalo se tak prvním africkým týmem, který na dvou mistrovstvích světa po sobě postoupil minimálně mezi osm nejlepších celků. Triumf čtvrtého týmu z MS v Kataru 2022 ale kazí zranění nejlepšího útočníka Ismáíla Saibárího, jeho pokračování na turnaji je nejisté.
Čerstvá posila mnichovského Bayernu po závěrečném hvizdu odkulhala z lavičky na hřiště, aby si se spoluhráči mohla vychutnat radost z postupu.
Duel pro Saibárího skončil ve 22. minutě, stopku mu vystavil poraněný stehenní sval. Není jasné, zda klíčový muž marocké ofenzívy, který na turnaji skóroval už třikrát, bude schopen nastoupit ve čtvrtfinále.
Trenéra Muhammeda Váhbího kromě zranění opory trápila předváděná hra v prvním poločase, v níž soupeř jasně dominoval.
„Tohle je mistrovství světa a v play-off se hraje o život, čekal jsem od týmu daleko lepší výkon,“ řekl Váhbí. Po přestávce se Maročané zlepšili. „Dokázali jsme využít prostor pro brejky a byli jsme efektivní,“ dodal marocký kouč.
Kanada přesto odchází z turnaje se vztyčenou hlavou, k čemuž týmu poblahopřál i premiér Mark Carney. „Byli jsme lepším týmem, zejména v prvním poločase, ale doplatili jsme na neproměňování střeleckých příležitostí,“ řekl americký trenér v kanadských službách Jesse Marsch. „Jsem na tým hrdý, dokázal tu velké věci, ale teď po zápase takový konec bolí,“ dodal Marsch.
I když byla Kanada spolupořadatelem světového šampionátu, nehrála osmifinále doma, ale v americkém Houstonu zrovna v den oslav 250. výročí Deklarace nezávislosti USA.
V centru pozornosti tak nebyl javorový list, ale hvězdy a pruhy. Aktéry šampionátu pozdravili z vesmírné stanice ISS američtí astronauti a zazněla americká hymna v podání zpěvačky Maii Rodriguezové.