Tottenham zvládl derby s Crystal Palace, rozhodl Gray


před 6 hhodinami|Zdroj: ČTK

Fotbalisté Tottenhamu v 18. kole zdolali 1:0 Crystal Palace, Antonín Kinský přihlížel londýnskému derby z lavičky hostujícího celku. Ve 42. minutě rozhodl záložník Archie Gray. Sunderland v souboji nováčků remizoval doma 1:1 s Leedsem.

Devatenáctiletý fotbalista se po rohovém kopu nejlépe zorientoval v tlačenici před bránou a při 36. startu vstřelil první gól v Premier League. Kohouti se posunuli na 11. místo o bod za dnešního soupeře, který je devátý.

Sunderland vedl po Adingrově trefě, krátce po změně stran se ale hosté prokombinovali od své brány až k vyrovnávacímu gólu Calverta-Lewina.

Anglický útočník skóroval v šestém utkání nejvyšší soutěže za sebou, což se v dresu Leedsu naposledy podařilo Johnu McColeovi v ročníku 1959/60.

Leeds bodoval popáté v řadě a je šestnáctý, Sunderland drží sedmou pozici.

Výsledky 18. kola anglické fotbalové ligy

Sunderland – Leeds 1:1 (28. Adingra – 47. Calvert-Lewin), Crystal Palace – Tottenham 0:1 (42. Gray).

