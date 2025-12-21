Aston Villa zůstává jedním z překvapení sezony. V sedmnáctém kole anglické ligy díky dvěma gólům Morgana Rogerse porazila Manchester United. Je to po více než sto letech, co Aston Villa dokázala zvítězit v deseti utkáních v řadě.
Aston Villa dál šlape na plyn. Porazila United
Rogers otevřel skóre ve 45. minutě, kdy z rohu vápna poslal míč do vzdálenějšího rohu branky a nedal gólmanovi Lammensovi šanci. Vedení však vydrželo Aston Ville jen tři minuty, než se v nastavení prvního poločasu prosadil Cunha. Chybu obránce Cashe využil Dorgu, přiťukl míč brazilskému útočníkovi, který překonal brankáře Martíneze.
Druhá Rogersova branka se podobala té první. Tielemansův centr sklepl Watkins pod sebe a nabíhající třiadvacetiletý útočník znovu trefil horní roh branky. Rogers se v posledních 12 ligových startech podílel na 10 gólech (7+3). V tabulce střelců Premier League je pátý.
Aston Villa je díky sedmé ligové výhře v řadě nadále třetí v tabulce s mankem tří bodů na vedoucí Arsenal a jednoho bodu na druhý Manchester City. Manchester United prohrál po čtyřech kolech a je sedmý. Přišel navíc o kapitána Bruna Fernandese, který o poločasové přestávce střídal kvůli zranění.
Výsledky 17. kola anglické fotbalové ligy
Výsledky 17. kola anglické fotbalové ligy
Newcastle – Chelsea 2:2 (4. a 20. Woltemade – 49. James, 66. Joao Pedro), Bournemouth – Burnley 1:1 (67. Semenyo – 90. Broja), Brighton – Sunderland 0:0, Manchester City – West Ham 3:0 (5. a 69. Haaland, 39. Reijnders), Wolverhampton – Brentford 0:2 (63. a 83. Lewis-Potter), Tottenham – Liverpool 1:2 (83. Richarlison – 56. Isak, 66. Ekitiké), Everton – Arsenal 0:1 (27. Gyökeres z pen.), Leeds – Crystal Palace 4:1 (38. a 45.+4 Calvert-Lewin, 60. Ampadu, 90.+11 Stach – 90.+2 Devenny), Aston Villa – Manchester United 2:1 (45. a 58. Rogers - 45.+3 Cunha).