Manchester City byl v čele Premier League jen pár hodin. Na jeho vítězství 2:1 na půdě Nottinghamu zareagoval v 18. kole Arsenal, který si stejným výsledkem poradil s Brightonem. Liverpool zdolal soupeře z Wolverhamptonu také 2:1 a v anglické lize je čtvrtý. Třetí Aston Villa vyrovnala klubový rekord jedenácti výher v řadě napříč všemi soutěžemi po dalším triumfu 2:1 nad Chelsea.
Arsenal odpověděl na výhru Manchesteru City a je zpět na prvním místě tabulky
Arsenal dominoval od úvodního hvizdu. Hosté z Brightonu mohli být o poločase rádi, že inkasovali jen ve 14. minutě z kopačky Ödegaarda, jenž se prosadil poprvé v sezoně. Kanonýři pokračovali ve velké aktivitě i po změně stran a v 52. minutě vedli o dva góly poté, co si po Riceově centru z rohového kopu srazil míč do vlastní sítě Rutter. Čtyři z posledních šesti branek Arsenalu byly vlastní góly soupeře, což je stejně jako za předchozích 182 soutěžních tref dohromady.
Brighton snížil zásluhou Gómeze z ojedinělé akce, která ale vybudila hosty ke zlepšenému výkonu a v 77. minutě zabránil vyrovnání Minteha jen famózní zákrok brankáře Rayi. Pět minut před koncem měl šanci definitivně rozhodnout střídající Martinelli, z malého vápna ale překopl branku. Brighton z posledních pěti zápasů získal jen dva body.
Hrdinou Citizens byl v Nottinghamu Francouz Cherki, který krátce po přestávce nejprve připravil gól Reijndersovi a sám pak v 83. minutě rozhodl. Vyrovnávací branku mezitím vstřelil Hutchinson, jenž se v dresu Nottinghamu prosadil poprvé od letního přestupu z Ipswiche.
Nottingham je na posledním nesestupovém místě s pětibodovým náskokem na osmnáctý West Ham, který podlehl doma Fulhamu 0:1. Tomáš Souček za United odehrál posledních sedm minut, jeho tým prohrál potřetí za sebou a z posledních sedmi kol získal jen tři body za remízy. Fulham vyhrál potřetí za sebou a poskočil na desáté místo.
Chelsea poslal ve 37. minutě do vedení Joao Pedro a šestým gólem se osamostatnil v čele týmových střelců. Aston Villa po hodině hry oživila hru trojnásobným střídáním a hned po čtyřech minutách vyrovnal jeden z náhradníků Watkins. Devětadvacetiletý anglický útočník pak šest minut před koncem dokonal obrat. Jeho tým díky tomu zůstal tři body za Arsenalem. Chelsea ztratila body popáté z posledních šesti kol a stálo ji to místo v první čtyřce.
Liverpool rozhodl slepenými góly ve 41. a 42. minutě. Úspěšnými střelci byli Gravenberch a Wirtz, jenž zaznamenal první branku v dresu Reds od letního přestupu z Leverkusenu. Wolverhampton zdramatizoval druhé dějství brankou Buena, vyrovnat se mu ale nepovedlo. Svěřenci Arneho Slota zvítězili potřetí v řadě a jsou čtvrtí o tři body před Chelsea a Manchesterem United. Vlci stále čekají na první ligový triumf a na záchranu ztrácejí 16 bodů.
Zápas byl prvním vzájemným soubojem týmů od tragické smrti Dioga Joty, který v obou klubech působil. Při nástupu mužstev doprovázeli kapitána Liverpoolu van Dijka synové zesnulého portugalského reprezentanta Dinis a Duarte, v hledišti byla i vdova Rute Cardosová. Symbolicky ve 20. minutě, která připomínala číslo Jotova dresu, fanoušci skandovali hráčovo jméno.
Brentford i díky hattricku Kevina Schadeho doma zdolal Bournemouth 4:1. Německý záložník odstartoval své galapředstavení už v sedmé minutě, po vlastním gólu brankáře Petroviče zvýšil krátce po změně stran už na 3:0 a hattrick završil v nastavení. Ztrátu mezitím zmírnil nejlepší střelec Bournemouthu Semenyo, jenž se prosadil podeváté v sezoně.
Brentford se po druhé výhře za sebou posunul na osmé místo, Bournemouth čeká na tříbodový zisk už devět kol a z 15. místa má na zónu sestupu devítibodový náskok.
Manchester United zvítězil v páteční předehrávce nad Newcastlem 1:0. O jedinou branku utkání se postaral Patrick Dorgu ve 24. minutě. Jednadvacetiletý dánský obránce poslal z voleje z hrany pokutového území do branky míč, který předtím odhlavičkoval útočník Newcastlu Nick Woltemade. Mohl se tak radovat z prvního gólu za Manchester od svého únorového příchodu z Lecce.
V druhém poločase měly oba týmy šance na vstřelení branky, ale jak domácí Benjamin Šeško, tak hostující Lewis Hall nastřelili jen břevno. Manchester tak uspěl i bez svých opor, zraněného kapitána Bruna Fernandese či útočníků Bryana Mbeuma a Amada Dialla, kteří jsou na mistrovství Afriky.
Výsledky 18. kola anglické ligy
Nottingham – Manchester City 1:2 (53. Hutchinson – 48. Reijnders, 83. Cherki), Arsenal – Brighton 2:1 (14. Ödegaard, 52. vlastní Rutter – 64. Gómez), Brentford – Bournemouth 4:1 (7., 51. a 90.+6 Schade, 39. vlastní Petrovič – 75. Semenyo), Burnley – Everton 0:0, Liverpool – Wolverhampton 2:1 (41. Gravenberch, 42. Wirtz – 52. Bueno), West Ham – Fulham 0:1 (85. Jiménez), Chelsea – Aston Villa 1:2 (37. James – 63. a 84. Watkins), Manchester United – Newcastle 1:0 (24. Dorgu).