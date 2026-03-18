Barcelona v domácí odvetě osmifinále Ligy mistrů deklasovala 7:2 Newcastle a v součtu s úvodní remízou 1:1 prošla do čtvrtfinále. Tottenham bez Antonína Kinského zdolal 3:2 Atlético Madrid, ale i tak v soutěži končí. Bayern i podruhé porazil Bergamo (4:1). Liverpool si došel za postupem triumfem 4:0 nad Galatasarayem.
Barcelona se s Newcastlem rozloučila sedmi góly, končí Kinského Tottenham
Zatímco před týdnem v Newcastlu se čekalo na změnu skóre do 86. minuty, tentokrát na Camp Nou byl už po půlhodině stav 2:2. Na Raphinhovu a Bernalovu trefu dvakrát odpověděl křídelník hostů Elanga.
Švédský reprezentant přitom po letním příchodu do klubu vstřelil dosud jediný soutěžní gól ve 42 zápasech. Katalánci ale přece jen šli do kabin spokojenější, v nastavení stejně jako na konci minulého duelu proměnil penaltu Yamal.
Druhý poločas už byl zcela v režii domácích, kteří v úvodní čtvrthodině rozhodli třemi brankami. Po Lópezově zásahu z brejku se prosadil po rohu Lewandowski a stejný hráč proměnil i následný samostatný nájezd. Polský kanonýr se ve věku 37 let a 209 dní stal nejstarším hráčem, jenž vstřelil dva góly v utkání Ligy mistrů. Skóre uzavřel po Ramseyho chybě v rozehrávce Raphinha, autor dvou branek i asistencí.
V základní sestavě Tottenhamu na rozdíl od úvodního duelu chyběl Kinský, jehož před týdnem po chybách vystřídal už po 17 minutách Vicario. Londýnský celek v odvetě dvakrát vedl a za stavu 2:1 měl šance na kontaktní gól v součtu dvojzápasu, naděje mu ale gólem na 2:2 definitivně sebral čtvrt hodiny před koncem bývalý obránce Sparty Hancko. Simonsova penalta v závěru už nemohla na postupujícím nic změnit. Druhý zásah nizozemského záložníka alespoň zajistil Tottenhamu premiérové vítězství v šestém soutěžním utkání pod koučem Tudorem.
Bayern nedal Bergamu šanci ani v odvetě a doma navázal na úvodní výhru 6:1. Dvakrát se prosadil útočník Kane a s deseti góly dostihl na druhé příčce tabulky střelců Gordona z Newcastlu. Anglický kanonýr otevřel skóre z opakované penalty. První pokus mu Sportiello zneškodnil, předčasně ale opustil brankovou čáru. Kane má na kontě v celé sezoně 46 soutěžních branek, což je jeho nové maximum. Další góly Bayernu přidali osmnáctiletý mladíček Karl a Díaz. Bergamo snížilo až v závěru zásluhou Samardžičovy hlavičky.
Kane zároveň zaznamenal 50. gól v milionářské soutěži. To se dnes jako prvnímu africkému fotbalistovi povedlo i Salahovi z Liverpoolu, který doma doháněl manko 0:1 z utkání v Istanbulu. Egyptský útočník přitom po úvodní Szoboszlaiově brance neproměnil na konci prvního poločasu penaltu. Chuť si spravil po hodině hry výstavním obstřelem. To už zvýšil na 4:0 pro Reds, krátce po změně stran skórovali Ekitiké s Gravenberchem.
Výsledky Ligy mistrů
Výsledky Ligy mistrů
FC Barcelona – Newcastle 7:2 (3:2)Branky: 6. a 72. Raphinha, 56. a 61. Lewandowski, 18. Bernal, 45.+7 Yamal z pen., 51. López – 15. a 28. Elanga. Rozhodčí: Letexier (Fr.). První zápas: 1:1, postoupila Barcelona.
Liverpool – Galatasaray Istanbul 4:0 (1:0)
Branky: 25. Szoboszlai, 51. Ekitiké, 53. Gravenberch, 62. Salah. Rozhodčí: Marciniak (Pol.). První zápas: 0:1, postoupil Liverpool.
Bayern Mnichov – Bergamo 4:1 (1:0)
Branky: 25. z pen. a 54. Kane, 56. Karl, 70. Díaz – 86. Samardžič. Rozhodčí: Bastien (Fr.). První zápas: 6:1, postoupil Bayern.
Tottenham – Atlético Madrid 3:2 (1:0)
Branky: 52. a 90. z pen. Simons, 30. Kolo Muani – 47. Álvarez, 75. Hancko. Rozhodčí: Siebert (Něm.). První zápas: 2:5, postoupilo Atlético.