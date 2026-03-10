Tottenham nastoupil do osmifinále Ligy mistrů proti Atléticu s Antonínem Kinským v základní jedenáctce. Český brankář ale na debut v nejprestižnější evropské soutěži nebude vzpomínat v dobrém, neboť ho trenér Igor Tudor už po 16 minutách a třech inkasovaných gólech vystřídal. Londýnský celek nakonec prohrál 2:5. Bayern Mnichov deklasoval 6:1 Bergamo, Barcelona zachránila penaltou v nastavení remízu 1:1 v Newcastlu a Liverpool prohrál 0:1 na hřišti Galatasaraye.
Kinský vydržel v brance Tottenhamu jen čtvrt hodiny, Liverpool veze z Istanbulu těsnou porážku
Kinský nastoupil teprve potřetí v sezoně, naposledy chytal na konci října v Anglickém poháru. Tottenham prohrál pětkrát v řadě a během této série inkasoval 13 gólů, a tak dostal šanci na úkor jedničky Vicaria.
Debut v Lize mistrů se ale českému brankáři nepovedl. Už v šesté minutě podklouzl při rozehrávce a domácí dvěma přihrávkami dostali míč až ke skórujícímu Llorentemu. Ve 14. minutě ztratil stabilitu stoper van de Ven, samostatný nájezd proměnil Griezmann.
Vzápětí si Kinský při odkopu trefil stojnou nohu a Álvarez neměl problém zakončit do odkryté sítě. Ihned po gólu se z lavičky zvedl Vicario a kouč Tudor sáhl ke střídání. Italského reprezentanta brzy překonal Le Normand, v 26. minutě snížil Porro.
Po změně stran si obě mužstva připsala ještě po gólu, na Álvarezovu druhou trefu odpověděl Solanke. Tottenham prohrál šest soutěžních zápasů za sebou poprvé v historii.
Bayern se v Bergamu obešel bez kanonýra Kanea, jenž kvůli poraněnému lýtku vynechal poslední ligový zápas a dnes zůstal na lavičce. Druhý tým po ligové fázi vstřelil po třech gólech v obou poločasech, až v závěru zkorigoval skóre Pašalič. Hvězdou utkání byl křídelník Olise, autor dvou branek a jedné asistence.
Newcastle byl za aktivní výkon odměněný v 86. minutě Barnesovým gólem, "Straky" však Barceloně porážku 1:2 z ligové fáze neoplatily. Už po vypršení čtyřminutového nastavení Thiaw podkopl ve vápně Olma a Yamal z penalty srovnal.
Rovněž zápas v Istanbulu byl reprízou souboje z ligové fáze a kromě stejného výsledku měl i podobný průběh. I tentokrát šel Galatasaray brzy do vedení, v sedmé minutě po rohu skóroval hlavou Lemina.
Ve druhé půli Liverpool přidal, z několika šancí ale docílil pouze neuznané branky po závaru z rohového kopu. Neprosadil se ani egyptský kanonýr Salah, jenž se 81. startem v Lize mistrů v dresu "Reds" stal klubovým rekordmanem.
Výsledky úvodních utkání osmifinále fotbalové Ligy mistrů
Galatasaray Istanbul – Liverpool 1:0 (1:0)
Branka: 7. Lemina. Rozhodčí: Manzano (Šp.).
Bergamo – Bayern Mnichov 1:6 (0:3)
Branky: 90.+3 Pašalič – 22. a 64. Olise, 12. Stanišič, 25. Gnabry, 52. Jackson, 67. Musiala. Rozhodčí: Eskäs (Nor.).
Newcastle – FC Barcelona 1:1 (0:0)
Branky: 86. Barnes – 90.+6 Yamal z pen. Rozhodčí: Guida (It.).
Atlético Madrid – Tottenham 5:2 (4:1)
Branky: 15. a 55. Álvarez, 6. Llorente, 14. Griezmann, 22. Le Normand – 26. Porro, 76. Solanke. Rozhodčí: Gözübüyük (Niz.).