Denia: S výsledkem nejsme spokojeni, ale ukázali jsme cestu, kterou bychom mohli jít

Trenér Santi Denia hodně litoval, že čeští fotbalisté v prvním utkání pod jeho vedením nedosáhli na body a Chorvatsku na úvod Ligy národů podlehli 1:2. Dvaapadesátiletý španělský kouč byl ale zároveň na své nové svěřence hrdý a těšilo ho, že mužstvo předvedlo některé prvky, kterými by se chtělo prezentovat. I když trenér viděl ve hře řadu rezerv, tým podle něj ukázal možnou cestu do budoucna.
„Strašná škoda výsledku. Chtěli jsme vyhrát a zároveň se dobře prezentovat. Úroveň této skupiny je opravdu vysoká, rozhodují detaily. Pro další rozvoj týmu by byla výhra důležitá, ale já i celý realizační tým jsme velmi hrdí na všechny hráče. Ať už základní jedenáctka, nebo i všichni střídající hráli s velkým zaujetím a nasazením,“ řekl Denia, který v létě po mistrovství světa nahradil u českého týmu Miroslava Koubka.
Jeho noví svěřenci se od úvodu evidentně snažili více kombinovat a zbytečně jen nenakopávat dopředu. „Měli jsme na Chorvaty určitý plán. Samozřejmě i oni hráli pod novým trenérem (Slavenem) Biličem, takže jsme úplně přesně také nevěděli, jakým stylem budou hrát. Snažili jsme se do hry přenést nějaké nové myšlenky, myslím, že to bylo vidět,“ mínil Denia.
„Nejsme spokojeni s výsledkem, ale pokud jde o vývoj, podle mě se mužstvo změnilo přesvědčivě. Nejdůležitější je, aby hráči věřili našim myšlenkám. My o naší cestě nepochybujeme. Jsem hrdý na všechny, ale musíme se dál zlepšovat, pracovat na detailech a dělat správná rozhodnutí. Myslím, že jsme ukázali cestu, kterou bychom mohli jít,“ doplnil Denia.
Do branky při své premiéře zvolil Lukáše Horníčka, nechtěl ale potvrdit, že bude dlouhodobou jedničkou. „Uvidíte v příštím zápase. Máme tři vyrovnané brankáře, všichni jsou úžasní, na nejvyšší úrovni. S Horníčkem jsme každopádně po dnešku spokojení, pomohl s rozehrávkou, s výstavbou,“ ocenil Denia.
Dobrý výkon předvedl také jeden z nováčků Jiří Sláma, při absencích některých levých beků se dostal rovnou do základní sestavy. „Jsem potěšený, jak se mu to povedlo na to, že to byl jeho první reprezentační zápas. Jsem na něj pyšný a nadšený z jeho vývoje, z jeho zlepšení. Budeme chtít, aby se všichni hráči zlepšovali, od toho tu jsme. Věřím, že celkově budeme lepší,“ dodal Denia.
Kapitánskou pásku převzal bek Vladimír Coufal místo Ladislava Krejčího, který se nedokázal naplno zotavit po zdravotních problémech. „Krejda do toho vždy dává 120 procent. Bohužel není stoprocentně fit a zdraví je pro všechny to nejdůležitější. Co se týče volby zastupujícího kapitána, bylo to naše společné rozhodnutí,“ poznamenal Denia.