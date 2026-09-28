Stejně jako všichni ostatní vyhlížel Karel Poborský první reprezentační mač pod novým koučem pln očekávání. Duel s Chorvatskem leccos napověděl, sám fotbalový expert a někdejší excelentní fotbalista měl ale jasno už před ním: „Myslím si, že nároďák by měl trénovat Čech.“ Jak znějí poznatky bývalého záložníka Manchesteru United z prvního zápasu pod taktovkou Santiho Denii?
Zbývala zhruba hodina do výkopu, a Poborský už v přímém přenosu ČT sport hlásil: „Začíná nová éra českého fotbalu. Máme nové vedení, poprvé zahraniční, je spousta nových hráčů, obrovská obměna. Jsme u zrodu něčeho nového a doufejme, že úspěšného.“
I sám Poborský tušil, že teď už nastal čas, kdy Fotbalová asociace ČR skutečně sáhne po zahraničním jménu. „Všechno se schylovalo k tomu, nebo i ta poptávka veřejnosti byla, že by to už měl být zahraniční trenér.“
Jenže někdejší opora české reprezentace, která měla obrovskou zásluhu na zisku stříbra na mistrovství Evropy 1996, to vidí trochu jinak.
„Já si myslím, že českej nároďák by měl trénovat českej trenér, že prostě ty trenéry máme. Jsou tady, jsou pod smlouvama, ale všichni to jsou všichni kvalitní trenéři pod smlouvama,“ tvrdí.
„Že jsme se vydali touhle cestou? Je to určitě zajímavý, i z toho úhlu pohledu, že to je Španěl, a ta nálepka, že oni to dělají momentálně nejlíp, je asi zajímavá. Dělal dlouho s mládeží, dělal dlouho na svazu, takže určitě může říct nějaké postřehy, které by nám mohly pomoci,“ pokračuje expert Canalu+ a ČT sport.
Je tu ale podle něj i ono velké ale. „Na druhou stranu, to, co jsem četl, jak tady všechno přenastaví... To by tady musel být sto padesát let, a stejně by to nestihl. Takže uvidíme. Určitě mu držím palce a přeju mu, ať se nároďáku daří, a uvidíme, jak to bude pokračovat dál,“ dodává fotbalová legenda.
Důležitou spojkou bude Deniův asistent v podobě Radka Bejbla, někdejšího spoluhráče Poborského. „Ten mluví španělsky, bude spoustu věcí překládat, možná hráčům dovysvětlovat.“
Dalším asistentem je Pablo Amo. Trenérem brankářů národního celku se stal Rúben Martínez, o kondici se nově starají další krajan hlavního kouče Víctor Ruiz a Ondřej Kraják.
„Na mě ten realizák je relativně malej. Třeba jeden trenér gólmanů je za mě v dnešní době málo, ale uvidíme, jak to bude fungovat. Nebo třeba i člověk, kterej bude řídit standardky. To jsem cítil z mužstva, co bylo na mistrovství světa, že jim chybí a tenhle realizák je ještě menší. Samozřejmě není to o počtu, ale o tom, jaký jsou to odborníci a co zvládnou,“ říká Poborský.
Ví, že před Deniou nestojí vůbec lehký úkol. „Bude muset poznat ty hráče, českou mentalitu, ozkoušet si, čeho jsme schopni jako český nároďak. Bude to o oboustranném kompromisu. Má k tomu hodně těžký start, ale zase: těžkejma rosteš,“ usmívá se Poborský.
Sám by prý zápasy s týmy ze skupiny, jako jsou Chorvatsko, Anglie nebo Španělsko, hrát chtěl. „Proč se nekonfrontovat s těmi nejlepšími vůbec? Nemáme co ztratit. Myslím, že je to super jak pro diváky, tak i pro hráče.“ Přímé přenosy všech utkání sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Je ale nasnadě, že španělští mistři světa jsou někde úplně jinde. „My a Španělsko, to jsou dva úplně jiný světy. I tou výchovou mládeže, jejím systémem.“
A hned nabízí příklad: „U přípravek u mladších žáků jsou na jednom hřišti čtyři mužstva, postaví si hřiště, ale postaví ho ne na šířku, aby měli ty brány co nejdál od sebe, ale ty brány vlastně drží celou šířku a jsou u sebe. Takže oni se automaticky naučí hrát do šířky, že tam je to pohodlí, tam je to místo.“
Zatímco český fotbal vypadá podle Poborského zcela jinak. „My furt hrajeme nahoru dolů, protože si ty brány dáme obráceně. Neříkám, že to je špatně, nebo že oni jsou díky tomu lepší, ale herní systémy jsou naprosto odlišný. Nehrajeme kombinačně, nedržíme dlouho míč, vlastně to ani nechceme, chceme být hned nahoře. Naopak Španělsko soupeře unaví, počká si na mezírku a pak udeří.“
Češi každopádně na úvod nového ročníku Ligy národů prohráli s Chorvatskem 1:2. „Ten výsledek je prohra, ale tohle fanoušek ocení. Hráči tam nechali všechno, snažili se, nikdo jim nemůže nic říct. Že tam bylo a bude spoustu chyb, než si to mužstvo zažije, jak to chce hrát? Chybovost tam bude, ale myslím, že fanoušek to unese a kdo trochu rozumí fotbalu, tohle chce vidět. Na to, že to byl první zápas pod novým trenérem, úplně změněná šatna, tak já jsem s výkonem spokojen,“ tvrdí Poborský.
Denia po utkání mimo jiné uvedl, že je na mužstvo hrdý, jak k zápasu přistoupilo. „Bylo toho řečeno hodně, některé ty věci mi nedávaly úplně smysl, ale líbilo se mi, že trenér si to nikdy neužije, ten zápas, a že je hrdej na to mužstvo a na fanoušky.“
Všechny branky padly v Edenu až po přestávce. Chorvaty poslal brzy po změně stran do vedení fenomenální Luka Modrič, v 54. minutě srovnal Adam Karabec, ale v 77. minutě rozhodl střídající Marco Pašalič.
Adam Hložek mohl mít dokonce na kontě dvě asistence, ale radost z gólu Matěje Radosty mu zkazil velice těsný ofsajd. „Určitě jeden z našich lepších hráčů směrem nahoru. Za mě ta pozice devítky není úplně jeho pozice, on je spíš podhrotovej,“ myslí si Poborský.
„Já bych si představoval někoho, kdo to bude rozbíhat, tak jak tam bylo pár protiútoků v druhé půli, kdy najednou někdo vyzval toho spoluhráče svýho, šel dlouhej míč za obranu a byly z toho velké šance, což Adam v sobě nemá, tyhle sprinterské souboje, ale takovej ten podhrot, hra tělem, skvělý, silný nohy, střelba, vidí fotbal, takže určitě fotbalista, kterej je pro náš tým strašně platnej,“ dodává.
Velice dobrý pocit má ale ze všech tří gólmanů. Pozice, kde český tým skutečně vůbec netlačí bota. Vedle Lukáše Horníčka, který byl v základní sestavě a zlikvidoval Chorvatům minimálně dvě tutovky, se do nominace dostali také Antonín Kinský a dosavadní jednička Matěj Kovář.
„Vlastně je úplně jedno, kdo z nich bude jedničkou. Všichni jsou připravený, ve formě, jsou to kluci, kteří mohou za nároďák chytat klidně deset let a máme vystaráno,“ je přesvědčen Poborský.
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