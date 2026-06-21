Tisící duel MS i čtyři góly v tuniské síti. Japonci přepisovali historii asijského fotbalu

V tisícím zápase v historii světových šampionátů zvítězili reprezentanti Japonska 4:0 nad Tuniskem. Připsali si také zlomový moment pro asijský fotbal. Japonsko se totiž stalo prvním týmem z kontinentu, který vstřelil čtyři góly v jednom utkání. Svěřenci trenéra Hadžimea Morijasua tak výrazně vykročili za postupem mezi 32 týmů.
Japonci mají po úvodní remíze s Nizozemskem 2:2 čtyři body a podobně jako Oranje výrazně pozitivní skóre. O postup by je mohla připravit jen shoda náhod, zcela eliminovat je Asiaté mohou v pátečním duelu se Švédskem.
„Dobře jsme se na toto utkání připravili, hráli jsme to, co jsme chtěli. Byla tam agresivita, kreativita i dobrá koncovka. V podobném trendu chceme pokračovat i v dalších zápasech,“ řekl trenér Morijasu televizi DAZN a dodal, že japonští a mexičtí fanoušci v Monterrey byli pro tým obrovskou vzpruhou.
V opačném rozpoložení opouštěli stadion Tunisané. Riskantní sázka na okamžitou změnu trenéra po úvodním debaklu 1:5 se Švédskem jim nevyšla. Čtyřgólové manko musí nyní vstřebávat i narychlo povolaný Hervé Renard.
Zázrak neudělal, Tunisko nevykročilo z vlastního stínu, což kouč na tiskové konferenci přiznal: „Tato porážka je pro nás bolestivá, ale musím přiznat, že odrážela naprostou dominanci Japonců a rozdíl mezi oběma týmy,“ řekl francouzský kouč v tuniských službách.
Orlům z Kartága, jak se týmu přezdívá, zbývá sehrát před cestou domů duel s Nizozemskem. „Jsme na mistrovství světa a musíme zůstat soustředění, i když už nehrajeme o postup,“ přiznal Renard.