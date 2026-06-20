Koeman: Byl na nás velký tlak, ale poradili jsme si

Trenér nizozemské reprezentace Ronald Koeman po vítězství 5:1 nad Švédskem ocenil, jak se jeho svěřenci vyrovnali s psychickým tlakem. Po úvodní remíze s Japonskem potřeboval jeho tým bodovat naplno, což se podařilo. Kouč Švédů Graham Potter přiznal, že pro jeho mladé mužstvo to byla tvrdá, ale potřebná lekce.
Koeman před zápasem v Houstonu čelil kritice za předchozí ztrátu, nervozitu ale u svých svěřenců nepozoroval. „Byl větší tlak na to, abychom tento zápas vyhráli. Věděli jsme, že musíme zvítězit. Já sám jsem ale žádné napětí necítil,“ řekl.
Vyšel mu tah s nasazením Brobbeyho, jenž dostal přednost před kanonýrem Memphisem Depaym. Než uběhlo 17 minut, měl už dva góly a nasměroval Nizozemce za vítězstvím. „Bojujeme jeden za druhého a o to jde,“ řekl Brobbey.
Švédové po pěti gólech do sítě Tuniska (5:1) se z bleskového začátku soupeře už nevzpamatovali. „Ublížili nám v křídelních prostorech. Prvnímu gólu předcházel dlouhý míč, se kterým jsme si dobře neporadili. V prvním poločase jsme neměli dobrý start,“ hodnotil kouč Potter. Výsledek označil za krutý, ale i poučný. „Někdy si takovými zkušenostmi musíte projít,“ řekl.