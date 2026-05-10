Táborsko prohrou s béčkem Slavie odmítlo jistotu baráže

Fotbalisté Táborska ještě nemají po porážce se Slavií B jistou baráž o postup do nejvyšší soutěže. Jihočeský tým v utkání 28. kola druhé ligy prohrál na soupeřově hřišti 1:2. Sparta B si udržela naději na záchranu výhrou 3:0 nad Viktorií Žižkov.
Táborsko je v neúplné tabulce druhé za Zbrojovkou Brno, která má jistý přímý postup do první ligy. Jihočeši si dvě kola před koncem zkomplikovali cestu do baráže, kterou mají na dosah.
Na půdě rezervy Slavie padaly góly až v závěru utkání. Skóre otevřel domácí kapitán Necid, za Táborsko vyrovnal Matějka, který se 15. trefou osamostatnil v čele tabulky střelců. V nastaveném čase rozhodl domácí Piták. Slavia B se tak posunula na desátou příčku.
Předposlední rezerva Sparty navázala na vysokou výhru nad Prostějovem a na nesestupové příčky ztrácí už jen bod. V prvním poločase na Žižkově využila hrubky domácího brankáře Sirotníka, kterou potrestal Moudrý.
Po přestávce se trefili kapitán Schánělec a po další nepovedené rozehrávce gólmana střídající Pavlo. Viktoria po druhé porážce po sobě zůstala ve středu tabulky.
28. kolo druhé fotbalové ligy
28. kolo druhé fotbalové ligy
Viktoria Žižkov – Sparta Praha B 0:3 (0:1)
Branky: 35. Moudrý, 46. Schánělec, 77. Pavlo. Rozhodčí: Machálek – Pospíšil, Brázdil. ŽK: Ondrášek (Žižkov). Diváci: 1938.
Slavia Praha B – Táborsko 2:1 (0:0)
Branky: 76. Necid, 90.+2 Piták – 86. Matějka. Rozhodčí: Wulkan – Ježek, Novák. ŽK: Srb, Solarte, Pikolon (všichni Slavia). Diváci: 278.
Prostějov – České Budějovice 1:1 (1:1)
Branky: 4. Hranoš – 17. Vaníček. Rozhodčí: Trska – Cichra, Pfeifer. ŽK: Hranoš, Raab, Zapletal, Habusta, Poturnay, Pěnička (asistent trenéra) – Rajtmajer, Novák, Papavasileiu (trenér), Cettl (masér). Diváci: 680.