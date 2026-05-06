Tahákem 27. kola druhé fotbalové ligy je souboj rezervy ostravského Baníku s brněnskou Zbrojovkou. Sedmý Baník B je největším skokanem jara, z posledních pěti zápasů získal 13 bodů. Doma přivítá suverénního lídra a už jistého vítěze soutěže. Přímý přenos sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Zbrojovka odkoupila pozemky pro výstavbu fotbalové akademie
Zbrojovka Brno dokončila odkup pozemků, na kterých vyroste fotbalová akademie. Vzniknout má v Měníně na Brněnsku. Na jednom místě bude soustředěno veškeré sportovní i organizační zázemí klubu, které je rozprostřené po Brně a okolí. Zahájení prací klub předpokládá příští rok, investici odhaduje na vyšší stovky milionů korun. Podle starosty Měnína Marka Chudáčka (Nezávislý) zastupitelstvo výstavbu vítá a akademie je pro obec i určitou prestiží.
Podle generálního manažera Zbrojovky Brno Jana Mynáře bylo získání pozemků klíčovým krokem celého projektu. „Chceme vytvořit jedno z nejmodernějších tréninkových center nejen v Česku, ale možná i ve střední Evropě. Inspirujeme se v zahraničí a spolupracujeme s kluby, které mají s rozvojem akademií dlouhodobé zkušenosti,“ řekl Mynář. Podle klubu má obec strategickou polohu v Jihomoravském kraji a lokalita umožní zapojení talentů z celé oblasti.
Nová akademie má soustředit na jedno místo veškeré sportovní i organizační zázemí klubu. Cílem je podle klubu vytvořit centrum, kde budou společně fungovat A-tým, mládežnické kategorie, ženský úsek i klubový management. Projekt zahrnuje výstavbu hřišť a hlavní budovy se šatnami nebo zázemím pro regeneraci, administrativu, zdravotnickým zázemím nebo místem pro hráče a jejich rodiny.
„Projekt je rozdělen do dvou hlavních etap. První zahrnuje výstavbu hlavní budovy s kompletním zázemím pro celý klub a vznik přibližně pěti až šesti hřišť – to nám umožní soustředit veškerý provoz Zbrojovky na jedno místo. Druhá etapa počítá s postupným rozšířením areálu, který může pojmout až patnáct hracích ploch,“ řekl místopředseda představenstva fotbalového klubu Tomáš Jirkal.
Vedení Zbrojovky odhaduje, že by práce mohly začít v příštím roce a první část areálu by mohla začít sloužit v horizontu dvou let. Nyní se pracuje na přípravných administrativní pracích včetně zpracování architektonické studie a dokončení změny územního plánu.