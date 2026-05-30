Baník Ostrava se zachránil, Táborsku nedal šanci ani v odvetě

Baník Ostrava v odvetě barážového dvojzápasu zvítězil 5:0 na hřišti Táborska a udržel se v první lize. Slezané navázali na úvodní domácí výhru 3:0. Do vedení je v 25. minutě poslal Karel Pojezný a ještě do poločasu zvýšil Vít Škrkoň. Po změně stran se prosadili Marek Havran, Daniel Holzer a podruhé Škrkoň.
Táborsko nepřešlo přes baráž ani na druhý pokus, předloni podlehlo Českým Budějovicím. Baráž se hraje od sezony 2018/19 a ještě se nestalo, že by z ní prvoligový celek sestoupil. Další šanci přepsat tuto statistiku bude mít v neděli Artis Brno, který však musí ve venkovní odvetě se Slováckem dohnat manko 1:4 z domácího utkání.
Ostravský trenér Dvorník musel už v páté a deváté minutě vypotřebovat dvě střídání, kvůli zranění odstoupili ze hry Gning se Sinjavským. Navzdory této komplikaci Baník s přehledem kontroloval náskok z úvodního zápasu. Pouze v 16. minutě zahrozil Varačka, křižnou střelou bránu netrefil.
V 25. minutě hosté udeřili po spolupráci všech tří stoperů. Chaluš hlavou prodloužil Frydrychovo dlouhé autové vhazování a v pokutovém území zakončil Pojezný. V 39. minutě zvýšil útočník Škrkoň, jenž v úvodu utkání nahradil zraněného Gninga. Osmnáctiletý odchovanec Baníku tečoval do sítě Plavšičův střílený centr a zaznamenal premiérovou trefu v A-týmu.
Ani po změně stran se Táborsko nezmohlo na zdramatizování odvety. V 64. minutě si další mladík Havran po rohovém kopu našel míč na zadní tyči a hlavou navázal na zásah z úvodního duelu. Asistenci si připsal Holzer, jenž o chvíli později sám zakončil pohlednou kombinační akci. Zmar Jihočechů dokonal deset minut před koncem gólman Pastornický, který při rutinním zákroku propustil za svá záda Škrkoňovu hlavičku doprostřed brány.
FC Táborsko – Baník Ostrava 0:5 (0:2)
Branky: 39. a 80. Škrkoň, 25. Pojezný, 64. Havran, 69. Holzer. Rozhodčí: Starý – Hájek, Slavíček – Kocourek (video). ŽK: Voleský – Chaluš, Pojezný. Diváci: 1200 (vyprodáno). První zápas 0:3, Ostrava se udržela v první lize.
Táborsko: Pastornický – Polyák, Havel, Novák, Plachý (70. Holiš) – Řezáč, Bláha – Varačka (70. Hák), Rezek (46. Zeronik), Barac (70. Voleský) – Matějka (81. Rataj). Trenér: Kronďák.
Ostrava: Jedlička – Frydrych, Chaluš, Pojezný – Bewene, Boula, Musák (75. Planka), Sinjavskij (9. Holzer) – Plavšič (46. Havran), Gning (5. Škrkoň) – Jurečka (75. Šancl). Trenér: Dvorník.