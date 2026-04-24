Šulc ohlásil v Lyonu návrat po zranění. Liga mistrů je pro nás cíl už od startu sezony, říká

Pavel Šulc se už po svalovém zranění cítí dobře a je připravený nastoupit za Lyon v sobotním ligovém zápase proti Auxerre. Pětadvacetiletý fotbalista to uvedl na páteční tiskové konferenci. Olympique se drží na třetím místě tabulky zaručující start v Lize mistrů a s návratem českého hráče spojuje velké naděje na úspěšný konec sezony.
Šulc se po přibližně měsíční absenci stihl uzdravit na kvalifikační play-off, v němž i gólem ve finále proti Dánsku přispěl k postupu národního týmu na mistrovství světa. Hned po návratu ze srazu ale nedohrál kvůli zranění zápas na hřišti Angers a od té doby Lyonu znovu chyběl.
V posledních dnech se zapojil do tréninku a jeho návrat na trávník se přiblížil. „Osobně se cítím dobře. Na rekonvalescenci jsem tvrdě pracoval, zejména s osobním fyzioterapeutem a také s klubovým personálem. Jsem připravený hrát. Toto zranění nebylo tak vážné jako to předchozí. Je těžké to vysvětlit, ale je to jiný druh svalového zranění,“ řekl Šulc.
Zmeškal velkou výhru nad PSG
Kvůli zranění přišel v minulém kole o překvapivou výhru Lyonu nad šampionem a lídrem tabulky PSG na jeho hřišti (2:1). „Bohužel jsem se díval v televizi, ale vítězství bylo fantastické. Cítil jsem, jak tvrdě tým během utkání dřel. Bylo to pro nás v tabulce klíčové vítězství a jsem z toho moc šťastný,“ vyzdvihl rodák z Karlových Varů.
Lyon se tak znovu přiblížil postupu do Ligy mistrů. „Cíl týmu se od začátku sezony nezměnil. Veřejně jsme to neřekli, ale od začátku jsme mířili na Ligu mistrů. Vítězství nad PSG je v tomto ohledu skvělým znamením,“ ocenil Šulc.
Znovu poděkoval, jak ho fanoušci v Lyonu po příchodu z Plzně přijali. „Je úžasné cítit všechnu tu přízeň, jsem za to tak vděčný. Nečekal jsem, že se všechno stane tak rychle. Toto je moje první zkušenost ve Francii a v klubu z první pětky vůbec. Trenér se mnou odvedl skvělou práci; hodně jsem se naučil a hodně se zlepšil. Nebylo to samozřejmé, protože fotbal v České republice je mnohem méně náročný,“ srovnal bývalý hráč plzeňské Viktorie.
Už se také těší na mistrovství světa. „Když se podívám na naši skupinu, myslím, že můžeme skončit první nebo druzí. Utkáme se i s Mexikem, jednou z hostitelských zemí. Pro Česko je to obrovský zápas. Bude to těžké, zvláště když budeme hrát v Guadalajaře (s Koreou) a také v Mexiku (s Mexikem) v nadmořské výšce kolem 2000 metrů. Pro mou zemi je účast na takové akci výjimečná. Samozřejmě si na ní chci zahrát, ale to neznamená, že se budu držet zpátky s Lyonem,“ ujistil Šulc. Čtvrtým účastníkem skupiny A je Jihoafrická republika.