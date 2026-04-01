Důležitější gól jsem ještě nedal. Nádherný pocit, jsem strašně rád za trenéra, radoval se Šulc

Za zatím nejdůležitější gól v kariéře označil Pavel Šulc trefu do sítě Dánska ve vítězném finále baráže o mistrovství světa. Z postupu na závěrečný turnaj měl o to větší radost, že ho k němu dovedl trenér Miroslav Koubek, který Šulce koučoval už v Plzni.
Šulc otevřel skóre povedenou ranou na zadní tyč už ve třetí minutě. V normální hrací době skončil duel 1:1 a po prodloužení 2:2, na penalty ale Češi znovu uspěli stejně jako ve čtvrtečním semifinále proti Irům.
„Řekl bych, že důležitější gól jsem nedal. Zápas to určitě nějakým způsobem rozproudilo. Kdyby padl o trochu déle, nebyli by si tak jistí, protože takhle věděli, že mají celý zápas na to vyrovnat a vyhrát. Asi jsem ještě nedal důležitější gól,“ řekl Šulc.
Pokutové kopy se ho už netýkaly, protože ve 112. minutě vystřídal. „Když jsme dvakrát vedli včetně prodloužení, bylo pro nás o něco složitější jít do penalt, protože jsme to mohli dotáhnout už v prodloužení. Zase jsme ale měli penalty ozkoušené a oni ne,“ prohlásil hráč Lyonu se smíchem.
Češi si na světovém šampionátu zahrají podruhé v samostatné historii a přesně po 20 letech. „Je to nádherný pocit, jsem za to strašně rád. Jsem strašně rád za trenéra a za to, že jsme to všichni společně zvládli,“ uvedl Šulc.
Národní tým dovedl na turnaj Koubek, jemuž nadmíru vyšly první dva duely v roli hlavního trenéra reprezentace. Na MS se v 74 letech představí jako nejstarší kouč.
„Jsem nadšený, že to dokázal v takovém věku. Prožil jsem pod ním zatím nejlepší období kariéry v Plzni a pomohl mi,“ mínil Šulc.
Koubka během oslav hráči vyhazovali do vzduchu. „Řekl si o to sám, řekl, že se chce proletět. Určitě je nadšený, pro nás všechny je to něco úžasného,“ podotkl rodák z Karlových Varů, který se minulý týden poprvé stal českým fotbalistou roku.