Fotbal

Důležitější gól jsem ještě nedal. Nádherný pocit, jsem strašně rád za trenéra, radoval se Šulc


před 2 hhodinami
Gól v utkání Česko – Dánsko: Šulc – 1:0 (3. minuta)
Zdroj: ČT sport

Za zatím nejdůležitější gól v kariéře označil Pavel Šulc trefu do sítě Dánska ve vítězném finále baráže o mistrovství světa. Z postupu na závěrečný turnaj měl o to větší radost, že ho k němu dovedl trenér Miroslav Koubek, který Šulce koučoval už v Plzni.

Šulc otevřel skóre povedenou ranou na zadní tyč už ve třetí minutě. V normální hrací době skončil duel 1:1 a po prodloužení 2:2, na penalty ale Češi znovu uspěli stejně jako ve čtvrtečním semifinále proti Irům.

„Řekl bych, že důležitější gól jsem nedal. Zápas to určitě nějakým způsobem rozproudilo. Kdyby padl o trochu déle, nebyli by si tak jistí, protože takhle věděli, že mají celý zápas na to vyrovnat a vyhrát. Asi jsem ještě nedal důležitější gól,“ řekl Šulc.

Penaltový rozstřel utkání Česko – Dánsko
Zdroj: ČT sport

Pokutové kopy se ho už netýkaly, protože ve 112. minutě vystřídal. „Když jsme dvakrát vedli včetně prodloužení, bylo pro nás o něco složitější jít do penalt, protože jsme to mohli dotáhnout už v prodloužení. Zase jsme ale měli penalty ozkoušené a oni ne,“ prohlásil hráč Lyonu se smíchem.

Češi si na světovém šampionátu zahrají podruhé v samostatné historii a přesně po 20 letech. „Je to nádherný pocit, jsem za to strašně rád. Jsem strašně rád za trenéra a za to, že jsme to všichni společně zvládli,“ uvedl Šulc.

Sestřih utkání Česko – Dánsko
Zdroj: ČT sport

Národní tým dovedl na turnaj Koubek, jemuž nadmíru vyšly první dva duely v roli hlavního trenéra reprezentace. Na MS se v 74 letech představí jako nejstarší kouč.

„Jsem nadšený, že to dokázal v takovém věku. Prožil jsem pod ním zatím nejlepší období kariéry v Plzni a pomohl mi,“ mínil Šulc.

Ohlasy Krejčího, Sadílka, Chaloupka a Šulce
Zdroj: ČT sport

Koubka během oslav hráči vyhazovali do vzduchu. „Řekl si o to sám, řekl, že se chce proletět. Určitě je nadšený, pro nás všechny je to něco úžasného,“ podotkl rodák z Karlových Varů, který se minulý týden poprvé stal českým fotbalistou roku.

Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.