Šulc musí na operaci s kolenem, mimo hru bude minimálně do března

Pavel Šulc si natrhl meniskus v pravém kolenu a čeká ho operace. Pětadvacetiletý ofenzivní záložník Lyonu bude mimo hru minimálně čtyři měsíce. Jedna z opor českého národního týmu přijde minimálně o nejbližší reprezentační sraz v listopadu.
Šulc si zranění přivodil v týdnu během tréninku před čtvrtečním zápasem Evropské ligy na stadionu Hoffenheimu, do kterého již nenastoupil. Kvůli potížím s kolenem už během léta vstoupil později do sezony.
Jeho další zdravotní problémy přicházejí krátce poté, co minulý týden přispěl v Evropské lize k vítězství 3:2 nad Crystal Palace svým prvním gólem za Olympique od března. Následně se prosadil i v domácí soutěži při výhře 2:1 proti Nice.
Vedle Lyonu bude Šulc chybět i reprezentaci, a to minimálně v listopadu. Národní tým při posledním letošním srazu odehraje zbývající dva zápasy skupinové části Ligy národů doma proti Španělsku a v Chorvatsku.
Je otázkou, zda se úřadující vítěz ankety o nejlepšího českého hráče roku stihne dát do pořádku do března, kdy je na programu první jarní sraz. Šulc má v reprezentačním A-mužstvu dosud na kontě 27 startů a pět branek.