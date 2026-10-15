Schickovy penalty srazily Poznaň, Šulc dal vítězný gól Lyonu

Střeleckou formu opět potvrdil Patrik Schick a v ligové fázi Evropské ligy na to doplatila Poznaň, kde Leverkusen zvítězil 4:0. Český kanonýr už do poločasu proměnil dvě penalty. Pavel Šulc nastoupil za Lyon až v 70. minutě a o šest minut později svému týmu zajistil gólem výhru nad Crystal Palace 3:2.
Schick je v čele střelecké tabulky bundesligy, ale v Poznani usedl mezi náhradníky. V neděli čeká Bayer zápas s vedoucím Freiburgem, a tak španělský trenér Carles Martínez dal volno i dalším oporám, jakými jsou Angličan Quansah, Portugalec Moreira nebo Argentinec Medina. Už v 18. minutě ale český útočník musel na trávník místo zraněného Francouze Terriera.
A po deseti minutách si poprvé postavil míč na značku pokutového kopu, který rozhodčí po dlouhém zkoumání u videa nařídil za ruku domácího obránce. Schick nezaváhal a k pěti brankám v bundeslize přidal první na evropské scéně.
Za tři minuty šel Američan Tillman důrazně za míčem a opakovanou střelou zvýšil. Schick si při rohovém kopu vybojoval druhou penaltu a i tu bezpečně proměnil. Alžířan Maza minutu před koncem kanonádu uzavřel a polský mistr po debaklu 0:4 od Crystal Palace prohrál stejným výsledkem i druhý zápas. Bayer naopak triumfoval i podruhé s čistým kontem.
Ani Šulc nebyl v základu, když Olympique Lyon přivítal vítěze Konferenční ligy Crystal Palace. Už v osmé minutě po rohovém kopu propadl míč na nohu Tolissa a kapitán domácích pohotově zakončil. V nastavení prvního dějství přidal druhý gól ghanský útočník Nuamah. Španěl Pino zápas zdramatizoval, ale Šulc po příchodu na hřiště vrátil domácím dvoubrankový náskok. Po zmatcích v anglické obraně vstřelil první gól v sezoně patičkou zády k brance. Gól Japonce Kamady už domácí o výhru nepřipravil.
Union St. Gilloise, který v prvním kole pokořil plzeňskou Viktorii 3:0, hrál doma se San Sebastianem 1:1. V prvním poločase měl blíž k výhře, ale hlavička senegalského obránce Sylly orazítkovala tyč. Do druhého poločasu nastoupil v dresu baskického týmu Turrientes a neuplynula ani minuta, když potrestal chybu v rozehrávce. Dvě minuty před koncem odvrátil porážku Keita. Kvůli drobnému zranění belgickému týmu chyběl Ondřej Kričfaluši, který třetím gólem přispěl k demolici Plzně.
Portugalský trenér AC Milán Ruben Amorim, který byl před dvěma lety ve finále této soutěže s Manchesterem United, by si to určitě rád zopakoval. Po domácí prohře s Benficou to tak nevypadalo, ale v Salcburku jeho svěřenci vyhráli 4:0. Rakouský tým od začátku sezony neprohrál ani jeden z 15 soutěžních zápasů, ale už v prvním poločase ho dvakrát zlomil Cissé, nejprve nekompromisní hlavičkou a pak po vyšachování obrany střelou do prázdné branky. Po změně stran devatenáctiletý mladík, který ještě na jaře hrál druhou italskou ligu, zkompletoval hattrick. Střídající Portugalec Ramos pak triumf hostů dovršil.
Hoffenheim je v bundeslize předposlední a ani v Evropské se mu nedaří. Po prohře na Krétě podlehl doma Besiktasu Istanbul 2:3. Hlavní postavou vítězů byl Korejec O Hjon-kjo, který dal dva góly a jeden připravil.
Z českých fotbalistů byli od začátku na hřišti Vladimír Coufal a Adam Hložek, který měl šanci, ale minul branku a po hodině střídal. Coufal si alespoň připsal asistenci u druhého gólu domácích. Robin Hranáč přišel až na posledních pět minut a Turci přiletěli bez Václava Černého, který se v neděli zranil.
Lukáš Ambros byl 65 minut na trávníku při prohře Anderlechtu v Záhřebu 0:1. Hosté měli víc střel na branku a dvakrát je zastavilo břevno. Už to vypadalo na druhou bezbrankovou remízu pro Dinamo, ale v šesté nastavené minutě rozhodl z penalty Beljo.
Olympiakos Pireus, příští soupeř pražské Sparty, vyhrál v Marseille 1:0 díky povedené hlavičce Argentince Hezzeho. Vítěz Konferenční ligy z roku 2024 zvládl i druhý zápas a španělský trenér Imanol Alguacil, který mužstvo převzal až v průběhu sezony, může být spokojen.
Levski Sofia, který za týden dorazí do Plzně, hrál v Nijmegenu 1:1. Bulharský mistr vedl poté, co Brazilec Reinaldo vstřelil gól rovnou z výkopu brankáře Vucova. Pak ale gólman udělal fatální chybu v rozehrávce a Chery ze Surinamu vyrovnal.
Juventus Turín je podle sázkových kanceláří největším favoritem na zisk druhé evropské klubové trofeje a také vede tabulku. Ve španělském Vigu ale dlouho prohrával po Álvarezově střele. Do hry hosty vrátil Němec Woltemade a Francouz Kolo Muani v nastavení rozhodl o výhře 2:1.
Benfica Lisabon po vítězství v Miláně porazila doma Celtic Glasgow 4:1 a gólem jí pomohl dánský exslávista Bah. Skotové po pádu v posledním předkole Ligy mistrů v Linci neprožívají radost ani v nižší soutěži a už podruhé vyšli naprázdno.
Výsledky 2. kola Evropské ligy:
Výsledky 2. kola Evropské ligy:
Alkmaar – Hapoel Beer Ševa 2:1 (0:0)
Branky: 49. Koopmeiners, 77. Meeerdink – 55. Forson.
Celje – Omonia Nikósie 0:3 (0:1)
Branky: 16. Montnor, 60. Tankovič, 83. Coulibaly.
Lech Poznaň – Leverkusen 0:4 (0:3)
Branky: 29. z pen. a 41. z pen. Schick, 32. Tillman, 89. Maza.
Lyon – Crystal Palace 3:2 (2:0)
Branky: 8. Tolisso, 45.+2 Nuamah, 76. Šulc – 50. Pino, 81. Kamada.
Saint-Gilloise – San Sebastian 1:1 (0:0)
Branky: 88. Keita – 46. Turrientes.
Salcburk – AC Milán 0:4 (0:2)
Branky: 15., 32. a 49. Cissé, 72. Ramos. ČK: 83. Terracciano (Milán).
Torreense – Sunderland 1:2 (1:0)
Branky: 37. Feltes – 67. Ahoka, 90+3. Sadiki.
Benfica Lisabon – Celtic Glasgow 4:1 (3:0)
Branky: 5. z pen. a 36. J. Durán, 23. Bah, 89. Pavlidis – C. Durán.
Bournemouth – Sturm Štýrský Hradec 3:0 (1:0)
Branky: 43. Evanilson, 76. Rayan, 90+2. Rodríguez z pen.
Celta Vigo – Juventus Turín 1:2 (1:0)
Branky: 18. Álvarez – 58. Woltemade, 90.+3 Kolo Muani.
Dinamo Záhřeb – Anderlecht 1:0 (0:0)
Branka: 90.+5 Beljo z pen.
Hoffenheim – Besiktas Istanbul 2:3 (0:0)
Branky: 68. Asllani, 87. Mačida – 72. a 79. O Hjon-kjo, 60. Murillo.
Bialystok – Ararat-Armenia 3:1 (2:1)
Branky: 13. Józwiak, 38. Conceicao, 51. Sow – 11. Banjaqui.
Olympique Marseille – Olympiakos Pireus 0:1 (0:1)
Branka: 43. Hezze.
Nijmegen – Levski Sofia 1:1 (0:1)
Branky: 64. Chery – 36. Reinaldo.
Rennes – OFI Kréta 2:1 (0:1)
Branky: 76. Nagida, 90. Búdlál – 10. Funtas.