Šulc je zpátky, ale konci Lyonu v EL nezabránil. Freiburg zničil Genk

Osmifinálová odveta Evropské ligy byla pro Olympique Lyon doma s Celtou Vigo 0:2 poslední, v soutěži tuto sezonu končí. Pavel Šulc nastoupil v závěru poprvé po svalovém zranění, Adam Karabec zůstal tentokrát na lavičce. Dosud největší úspěch na evropské scéně slaví Freiburg, který deklasoval belgický Genk 5:1. Nottingham Forrest postoupil na hřišti Midtjyllandu až po penaltovém rozstřelu.
Lyon vyhrál ligovou fázi, v níž triumfoval v sedmi z osmi zápasů. Jedinou porážku utrpěl ve Španělsku od Betisu Sevilla a dnes neuspěl ani proti dalšímu zástupci La ligy. Vývoj utkání ovlivnilo brzké vyloučení senegalského obránce Niakhatého. Slovenský brankář Greif pak domácí několikrát podržel, ale po hodině hry ho překonal Rueda, který se trefil i v prvním utkání.
Karabec stejně jako před týdnem při remíze 1:1 ve Vigu začal mezi náhradníky, ale tentokrát tam zůstal. Šulc, jehož návrat na trávník před baráží s Irskem netrpělivě vyhlíží trenér Miroslav Koubek, se v 67. minutě dočkal od lyonských fanoušků bouřlivého přivítání.
Kvůli svalovému zranění vynechal pět zápasů, Lyon během absence svého nejproduktivnějšího hráče uhrál v lize jen dva body, vypadl z domácího poháru a teď se loučí i s Evropskou ligou. V nastavení postup hostů zpečetil Jutglá a v nervózním závěru přišel Loyn i o dalšího vyloučeného hráče, nepříznivý vývoj neunesl Argentinec Tagliafico.
Celta Vigo, která v Evropě nehrála od semifinále v roce 2017, narazí v dalším kole na Freiburg. Německý tým doma vyhrál i pátý duel v Evropské lize. Ztrátu z Belgie smazal už v 19. minutě, kdy italský kapitán Grifo posadil z přímého kopu míč na hlavu Gintera. Autor prvního gólu připravil po šesti minutách druhý pro chorvatského útočníka Matanoviče. Pak se na druhé straně míč odrazil od tyče, a než domácí obrana zareagovala, poslal ho Smets pohotově do sítě. Ale po přestávce už stříleli jen domácí.
Midtjylland vyhrál v říjnu v Nottinghamu v ligové fázi, v prvním zápase osmifinále si to zopakoval, ale v domácí odvetě překvapivý postup nestvrdil. Hosté měli od začátku převahu, McAtee trefil břevno, argentinský záložník Domínguez hlavičkoval do sítě a kapitán Yates po změně stran z dálky přiblížil čtvrtfinále. Chorvat Erlič vrátil domácím naději první střelou svého týmu na branku.
Do prodloužení, které postupujícího neurčilo, vyběhl v domácím týmu poprvé od zářijového zranění český obránce Adam Gabriel, ale čtvrtfinále si nezahraje. Domácí nezvládli ani jeden ze tří penaltových pokusů a dál jde Nottingham, který se na evropskou scénu vrátil po třiceti letech.
Další překážkou pro něj bude Porto, které po vítězství ve Stuttgartu v odvetě nepřipustilo obrat. Německý tým si v minulém kole zajistil postup díky výhře 4:1 na hřišti Celticu Glasgow, ale v Portu manko z domácího zápasu nesmazal. Naopak Brazilec Gomes a Dán Froholdt zařídili, že portugalský tým je doma v Evropské lize dál stoprocentní.
Penaltový přemožitel Plzně z 1. kola play-off Panathinaikos utrpěl na hřišti Betisu Sevilla debakl 0:4. Španělský trenér Rafa Benítez na své krajany nevyzrál. Už v osmé minutě doběhl domácí Ruibal k míči, který se odrazil od břevna, a srovnal skóre dvojutkání. V nastavení prvního poločasu Maročan Amrábat překvapil brankáře střelou z 25 metrů.
Kolumbijec Hernández a Brazilec Antony po změně stran náskok znásobili a Betis po loňském finále Konferenční ligy pokračuje úspěšně i o patro výš. Narazí na Bragu, která s českým brankářem Lukášem Horníčkem už ve středu pokořila Ferencváros Budapešť také 4:0.
Odvetná utkání osmifinále Evropské ligy
Freiburg – Genk 5:1 (2:1)
Branky: 19. Ginter, 25. Matanovič, 53. Grifo, 57. Suzuki, 79. Eggestein – 39. Smets. První zápas: 0:1, postoupil Freiburg
Olympique Lyon – Celta Vigo 0:2 (0:0)
Branka: 61. Rueda, 90.+2 Jutglá. ČK. 19. Niakhaté, 90.+6 Tagliafico (oba Lyon). První zápas: 1:1, postoupila Celta Vigo
Midtjylland - Nottingham 1:2 po prodl. (1:2, 0:1), na pen. 0:3
Branky: 69. Erlič - 41. Domínguez, 52. Yates. První zápas: 1:0, postoupil Nottingham
Betis Sevilla – Panathinaikos Atény 4:0 (2:0)
Branky: 8. Ruibal, 45.+1 Amrábat, 53. Hernández, 66. Antony. První zápas: 0:1, postoupil Betis.
FC Porto – Stuttgart 2:0 (1:0)
Branky: 21. Gomes, 72. Froholdt. ČK: 77. Nartey (Stuttgart). První zápas: 2:1, postoupilo Porto.
Aston Villa – Lille 2:0 (0:0)
Branky: 54. McGinn a 86. Bailey. První zápas: 1:0, postoupila Aston Villa.
Program čtvrtfinále (první zápasy 9. dubna, odvety 16. dubna):
Braga – Betis Sevilla, Freiburg - Celta Vigo, FC Porto – Nottingham Forest, AS Řím/Boloňa – Aston Villa.