Pavel Šulc pokračuje ve skvělé střelecké formě ve francouzské fotbalové lize. Desátým gólem v soutěži v ročníku rozhodl zápas proti Nantes, který Olympique Lyon vyhrál 1:0 a posunul se na třetí místo tabulky. Tu vede Racing Lens, který zvládl otočit vývoj utkání proti Rennes a zvítězil 3:1.
Šulc desátým gólem v lize zařídil výhru Lyonu nad Nantes
Šulc se prosadil ve 25. minutě, když před gólmanem Anthonym Lopesem tečoval křižnou střelu Alfonsa Moreiry. Díky jeho brance Lyon zvítězil ve dvanáctém soutěžním zápase po sobě a poprvé od května 2018 ovládl šest ligových duelů v řadě.
Utkání Lyonu nezkomplikovala ani červená karta pro Brazilce Endricka v 61. minutě. Po vyloučení Nantes častěji drželo míč na kopačkách, ale skórovat se mu nepodařilo a v lize prohrálo počtvrté za sebou.
Hosty z Rennes poslal do vedení v 8. minutě desátým gólem v sezoně útočník Esteban Lepaul. Ještě do poločasu ale vyrovnal Odsonne Édouard, který v souboji přetlačil obránce a překonal debutujícího dvacetiletého gólmana Mathyse Silistrieho.
Po změně stran dovršil obrat v 54. minutě Ruben Aguilar, který ale o dvě minuty později musel po druhé žluté kartě předčasně do šaten. Domácí navzdory oslabení přidali třetí branku zásluhou Allana Saint-Maximina.