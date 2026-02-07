Fotbal

Šulc desátým gólem v lize zařídil výhru Lyonu nad Nantes


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Pavel Šulc pokračuje ve skvělé střelecké formě ve francouzské fotbalové lize. Desátým gólem v soutěži v ročníku rozhodl zápas proti Nantes, který Olympique Lyon vyhrál 1:0 a posunul se na třetí místo tabulky. Tu vede Racing Lens, který zvládl otočit vývoj utkání proti Rennes a zvítězil 3:1.

Šulc se prosadil ve 25. minutě, když před gólmanem Anthonym Lopesem tečoval křižnou střelu Alfonsa Moreiry. Díky jeho brance Lyon zvítězil ve dvanáctém soutěžním zápase po sobě a poprvé od května 2018 ovládl šest ligových duelů v řadě.

Utkání Lyonu nezkomplikovala ani červená karta pro Brazilce Endricka v 61. minutě. Po vyloučení Nantes častěji drželo míč na kopačkách, ale skórovat se mu nepodařilo a v lize prohrálo počtvrté za sebou.

Hosty z Rennes poslal do vedení v 8. minutě desátým gólem v sezoně útočník Esteban Lepaul. Ještě do poločasu ale vyrovnal Odsonne Édouard, který v souboji přetlačil obránce a překonal debutujícího dvacetiletého gólmana Mathyse Silistrieho.

Po změně stran dovršil obrat v 54. minutě Ruben Aguilar, který ale o dvě minuty později musel po druhé žluté kartě předčasně do šaten. Domácí navzdory oslabení přidali třetí branku zásluhou Allana Saint-Maximina.

Související články

Šulc: Přál bych si, abych už nikdy nepřestal dávat góly

19. 1. 2026

Šulc: Přál bych si, abych už nikdy nepřestal dávat góly

Šulc opět skóroval a Lyon porazil Brest

18. 1. 2026

Šulc opět skóroval a Lyon porazil Brest
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.