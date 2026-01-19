Fotbal

Šulc: Přál bych si, abych už nikdy nepřestal dávat góly


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Pavel Šulc svou devátou brankou v sezoně francouzské ligy pomohl Lyonu k domácí výhře 2:1 nad Brestem. Olympique zvítězil v šestém soutěžním utkání za sebou. Po jeho konci se pětadvacetiletý ofenzivní univerzál v rozhovoru pro klubový web svěřil, že by si přál, aby skóroval pořád.

„Kéž bych mohl dávat góly pořád. Být na čtvrtém místě je skvělé. Je důležité držet se špičky tabulky. Myslím si, že si to zasloužíme. Celkově jsme hráli dobře jako tým,“ prohlásil Šulc.

Brest od 19. minuty hrál v oslabení. Přesilovku domácí využili poprvé v 41. minutě, když Afonso Moreira po nepovedené standardce hostů přihrávkou nastartoval brejk Šulce, ten si stačil míč hodit přes nohu obránce a postupoval sám na branku, obešel gólmana Couderta a z velkého úhlu zamířil přesně do horního rohu.

Za Lyon se trefil v pátém z posledních šesti soutěžních duelů, celkem se v tomto období radoval ze sedmi gólů. Od srpnového příchodu z Plzně dal v dresu Olympique už 12 soutěžních branek. V tabulce ligových kanonýrů mu tak patří čtvrtá příčka, devět zásahů si připsal i třetí Esteban Lepaul z Rennes.

Ještě před přestávkou navýšil vedení Lyonu Abner Vinícius. Šulc pak po hodině hry slavil další trefu, jenže radost mu překazil videorozhodčí, který odhalil ofsajd. Hosté v závěru snížili.

„Těžký zápas. Měli jsme hru pod kontrolou 85 minut. Nejdůležitější ze všeho je vítězství. Naše šesté v řadě, což je fantastické, nesmíme na to zapomínat. Musíme dál stoupat tabulkou. Myslím, že si to zasloužíme,“ řekl Šulc.

