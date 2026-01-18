Pavel Šulc je po přestupu z Plzně do Lyonu ve francouzské lize hodně vidět. Devátým gólem v soutěži pomohl svému týmu porazit 2:1 Brest. Český ofenzivní hráč ve 41. minutě zakončil individuální akci trefou z velkého úhlu do pravého horního rohu. V pořadí kanonýrů Šulcovi patří čtvrté místo. Olympique využil páteční porážky Lille 0:3 s PSG i nedělní remízy Rennes 1:1 s Le Havre a posunul se na čtvrté místo, které znamená postup do předkola Ligy mistrů.
Šulc opět skóroval a Lyon porazil Brest
Brest oslabil už v 19. minutě kapitán a nejlepší střelec Del Castillo, protože tvrdě fauloval domácího obránce Tagliafica a po přezkoumání videozáznamu viděl červenou kartu. Přesilovku využil Lyon ve 41. minutě: Moreira po nepovedené standardce hostů přihrávkou nastaroval brejk Šulce, který si stačil míč hodit přes nohu obránce a postupoval sám na branku. Český reprezentant obešel gólmana Couderta a z velkého úhlu zamířil přesně do rohu.
Ještě před přestávkou navýšil vedení Lyonu Abner Vinícius. Šulc pak po hodině hry slavil další gól, jenže radost mu překazil videorozhodčí, který odhalil ofsajd. Hosté v 87. minutě zdramatizovali závěr po brance střídajícího Diny Ebimbeho, Lyon nicméně oslavil vítězstvím desetileté výročí svého stadionu.