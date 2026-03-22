Šulc dal gól, ale Lyon přesto s Monakem padl


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Po zranění se vrátil do základní sestavy fotbalistů Lyonu Pavel Šulc, tři minuty před poločasem našel volné místo ve vápně a po Endrickově přihrávce poslal Olympique v Monaku do vedení. Ovšem po přestávce hostující celek výsledek otočil.

Monako do druhého dějství vlétlo s daleko větší vervou a krátce po uplynutí hodiny hry srovnalo trefou Akliouche. Vyrovnávací gól hosty ještě povzbudil a o deset minut později Balogun z penalty dokonal obrat. Lyon se v závěru snažil získat alespoň bod, jeho snahu ale otupil obránce Tagliafico, jenž fauloval Camaru a byl vyloučen.

I přes oslabení si domácí v nastavení dokázali vypracovat tlak a Šulc byl blízko druhému gólu. V rozhodujícím okamžiku mu ale míč zůstal pod nohou a monacká obrana stačila jeho následnou střelu zblokovat.

