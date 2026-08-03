Priske před Lyonem: Karabec je náš skaut. Fonsecovi může dokázat, jak je špičkový

Trenér Sparty Brian Priske měl přípravu na úvodní zápas 3. předkola Ligy mistrů s Lyonem pěkně po ruce. Pomáhal s ní totiž Adam Karabec, který právě minulou sezonu v Olympique hostoval. Priske věří, že ofenzivní zĺaožník nebude přemotivovaný.
Karabec působil v Loynu po boku momentálně zraněného Pavla Šulce. S francouzským týmem skončil v Ligue 1 čtvrtý, klub ale na něj neuplatnil opci a český reprezentant je zpátky ve Spartě.
„Máme vlastního skauta v Adamu Karabcovi, který o klubu a hráčích hodně mluvil. Všichni si uvědomujeme, jaké kvalitě zítra budeme čelit. Je to jeden z nejlepších týmů v Evropě s vysokou kvalitou na všech pozicích. Bude to pro nás pořádná výzva, velký zápas. Na Letné jsme ale schopni velkých věcí,“ uvedl Priske.
„Jeden z asistentů, který má na starosti zápas s Lyonem, si prohlédl spoustu zápasů a zároveň mluvil s Karou, což je běžné, když máte hráče, který ví, jak to v daném klubu chodí. Samozřejmě ví, jak Lyon trénuje, hraje, jak se připravuje, jaký má herní plán. Je tedy přirozené, že se snažíme tyto informace shromáždit a zkombinovat je s tím, co vidíme na vlastní oči,“ konstatoval devětačtyřicetiletý rodák z Horsensu.
Neobává se toho, že by Karabec šel do utkání po hlavě. „Nejsem si jistý, jestli můžete být přemotivovaný, ale jsem si docela jistý, že bude velmi motivovaný, to určitě. Hlavně proto, aby za Spartu předvedl opravdu skvělý výkon, a také kvůli sobě samému. Aby ukázal, že má kvality, o kterých jsme přesvědčeni, a aby trochu dokázal i trenérovi Lyonu (Paulu Fonsecovi), že je špičkový hráč,“ řekl Priske. „Celý týden jsem viděl, jak je Kara klidný, soustředěný. Samozřejmě se na zápas těší, ale nemyslím si, že by to s ním něco dělalo. Je klidný a velmi soustředěný na úkol, který má před sebou,“ mínil kouč.
„Rychle jsem rozpoznal jeho kvality. Technicky je to velmi dobře vybavený hráč, který se umí pohybovat s míčem, je velmi kvalitní a na hřišti inteligentní. Je to dobrá posila pro tým. Všichni jsme rádi, že je s námi a těším se na to, co v průběhu sezony v našem dresu předvede. Ptal jsem se ho na záložníky Lyonu, ale nechám si pro sebe, co mi o nich řekl,“ uvedl Karabcův spoluhráč Andrew Irving, jenž má na kontě jeden start za skotskou reprezentaci, a který v současnosti nastupuje na postu defenzivního záložníka namísto Fina Kaana Kairinena.
Letenští v dosavadních šesti pohárových zápasech Lyon nikdy neporazili, celkově s francouzskými mužstvy na evropské scéně prohráli sedmkrát za sebou. „Francouzská liga je jednou z nejlepších v Evropě. Takže pokaždé, když hrajete proti týmu z Francie, Anglie nebo Německa, víte, že to bude těžké. Jsem optimista a někdy se prostě musí stát, že zase proti takovému soupeři zvítězíme. Uděláme tedy všechno, co bude v našich silách, abychom zítra dosáhli dobrého výsledku a za týden ve Francii to dotáhli do konce,“ řekl Priske.
„Ve fotbale je možné všechno. Sledoval jsem české týmy v posledních čtyřech letech, a když jsou v roli outsiderů, často podávají opravdu, opravdu dobré výkony. Takže pevně věřím, že se nám podaří postoupit ve dvou zápasech, ale jsme také realisté,“ uvedl bývalý kouč Midtjyllandu nebo Feyenoordu Rotterdam.
Lyon v červencové přípravě podlehl odvěkému rivalovi Spartě Slavii 0:2. „Rozhodně tam byly určité pasáže, na něž jsme se podívali a které si snad přeneseme do zítřejšího zápasu,“ prohlásil Priske.
Předpokládané sestavy utkání Sparta – Lyon
Předpokládané sestavy utkání Sparta – Lyon
Sparta: Surovčík – Suchomel, Ševínský, Sörensen, Mercado – Irving, Sochůrek – Alcócer, Karabec, Haraslín – Brunes.
Lyon: Greif – Maitland-Niles, Mata, Kluivert, Ouedraogo – Nartey, Mangala, Tolisso – Boudache, Himbert, Duranville.