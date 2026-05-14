Sudí rozhodli sporné situace v utkání Slavie s Jabloncem správně, potvrdila komise

Sudí správně uznali vedoucí gól fotbalistů Slavie v duelu s Jabloncem, branka Severočechů v souladu s pravidly neplatila, uvedla komise rozhodčích. Slavia ve středu zvítězila výrazně 5:1 a dvě kola před koncem ligové nadstavby obhájila mistrovský titul.
Jako první komise přezkoumala moment, kdy domácí obránce Štěpán Chaloupek ve 14. minutě otevřel skóre poté, co před jabloneckým brankářem Janem Hanušem stál v ofsajdové pozici domácí záložník Michal Sadílek.
„V této hraniční situaci hráč Slavie Sadílek, který stál v ofsajdové pozici, nebránil brankáři Jablonce Hanušovi ve výhledu ani v provedení brankářského zákroku. Branka tedy byla uznána správně,“ uvedla komise ve videu k situaci.
O čtyři minuty později rozvlnil síť také jablonecký Alexis Alégué, jeho trefu však sudí Marek Radina po poradě s kolegy u videa neuznal kvůli předchozí ruce Lamina Jawa. „Rozhodčí branku správně neuznal. Předcházelo jí hraní rukou Jawa, kdy tento hráč měl obě své ruce v okamžiku dotyku s míčem nepřirozeně od těla,“ zhodnotila komise.
Podle schváleného manuálu se komise vyjadřuje vždy ke čtyřem situacím z jednoho kola, které vyberou média. Další momenty veřejně nekomentuje a vyhodnocuje si je interně. Tentokrát dostala od médií k posouzení jen dvě situace z vloženého kola.