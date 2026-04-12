Stuttgart vyprovodil nováčka z Hamburku čtyřmi brankami

Výkonem 4:0 deklasovali fotbalisté VfB Stuttgart ve 29. kole německé ligy nováčka z Hamburku a na třetím místě tabulky předstihli Lipsko díky o dvě branky lepšímu skóre. Freiburg v duelu dvou pohárových zástupců zvítězil v Mohuči 1:0 a upevnil si osmé místo. Kolín nad Rýnem vyhrál nad Brémami 3:1. Po osmi kolech se dočkal vítězství, které ho posunulo na 13. místo. Hosté jsou o dvě příčky níž a jen těsně nad pásmem sestupu.
Stuttgart před týdnem doma prohrál s Borussií Dortmund 0:2 dvěma góly v nastavení, ale rychle se vrátil na vítěznou vlnu. Už během prvního poločasu našli cestu do sítě Stiller s Führichem.
Další góly přidali po změně stran Mittelstädt a Maročan Chanús. A to ještě několik šancí zůstalo nevyužitých, včetně pokutového kopu, z nějž Undav zamířil nad břevno.
Mohuč po pěti výhrách v řadě napříč soutěžemi, včetně triumfu nad Sigmou Olomouc v Konferenční lize, vyšla tentokrát naprázdno. Doma prohrála po deseti zápasech a poprvé od začátku prosince, kdy ji ještě na posledním místě tabulky převzal švýcarský trenér Urs Fischer. Brzy po změně stran hlavičkoval do sítě Höler, který na zdejším stadionu začínal před dvanácti lety ještě ve třetí lize.
Kolín nad Rýnem měl lepší start, když devatenáctiletý El Mala s přehledem proměnil pokutový kop. Další rána pro hosty přišla ještě během první půlhodiny v podobě červené karty pro jejich kapitána Friedla.
Početní převahu zužitkoval důrazný Ache poté, co se míč po rohovém kopu odrazil od tyče a první Acheho pokus ještě brankář Backhaus vyrazil. Pak ale střelec druhé branky faulem daroval soupeři penaltu a Rakušan Schmid z ní zápas zdramatizoval. Razítko na tři body dal až v šesté nastavené minutě Islanďan Jóhannesson.
Výsledky 29. kola německé fotbalové ligy
Kolín nad Rýnem – Brémy 3:1 (7. El Mala, 65. Ache, 90.+6 Jóhannesson – 75. Schmid z pen.), Stuttgart – Hamburk 4:0 (21. Stiller, 32. Führich, 56. Mittelstädt, 86. Chanús), Mohuč – Freiburg 0:1 (47. Höler).