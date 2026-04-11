Leverkusen se Schickem zdolal Dortmund, Bayern přejel St. Pauli

Fotbalisté Leverkusenu v 29. kole německé ligy venku zvítězili 1:0 s Dortmundem se střídajícím Patrikem Schickem. Sestupem ohrožený Wolfsburg doma podlehl Frankfurtu 1:2, naopak poslední Heidenheim porazil 3:1 Union Berlín, za nějž poprvé od konce srpna nastoupil v základní sestavě Alex Král. Bayern Mnichov deklasoval St. Pauli 5:0 a vytvořil nový rekord fotbalové Bundesligy v počtu vstřelených gólů za sezonu. Na kontě jich má už 105.
Domácí obránce Bensebaini při rozehrávce chyboval a přihrál kapitánovi soupeře Andrichovi, který tvrdou střelou zpoza vápna vymetl levý dolní roh Kobelovy branky. Borussia si ani ve druhé polovině hry nevypracovala mnoho zajímavých šancí, ale blízko vyrovnání byl Guirassy, když tvrdou ranou z úhlu nastřelil břevno. Do podobné šance se dostal i Schick, který na hřiště přišel až v 54. minutě, Kobel ale českého útočníka vychytal.
Leverkusen využil páteční zaváhání Hoffenheimu a vystřídal ho na pátém místě tabulky znamenajícím účast v Evropské lize. Bod ztrácí na čtvrtý Stuttgart, který drží poslední pozici pro start v Lize mistrů a má nedělní zápas s Hamburkem k dobru.
Díky hlavičce Jamala Musialy v deváté minutě Bayern na hřišti St. Pauli vyrovnal vlastní rekord 101 gólů ze sezony 1971/72. Po přestávce maximum navýšili Goretzka, Olise, Jackson a Guerreiro.
Bayern hladce uspěl i přes to, že trenér Vincent Kompany nechal před odvetou čtvrtfinále Ligy mistrů odpočívat několik hráčů včetně nejlepšího střelce Harryho Kanea. Mnichovský velkoklub stále bojuje o zisk treblu a 22. dubna se v semifinále Německého poháru utká s Leverkusenem.
Frankfurt rozhodl brankami Höjlunda a Kalimuenda v prvním poločase. Domácí porážku jen zmírnil střídající Pejcinovic v poslední sekundě zápasu. Wolfsburg čeká na výhru už 12 kol, prohrál potřetí v řadě a na přímou záchranu ztrácí šest bodů, patnáctý Kolín nad Rýnem má navíc zápas k dobru. Za barážovou příčku, kterou aktuálně okupuje St. Pauli, zaostává o čtyři body.
Heidenheim se k Wolfsburgu přiblížil na dvoubodový rozdíl. Vítězství posledního celku dvěma góly řídil Honsak, třetí branku přidal Zizivadze a porážku zmírnil Querfeld. Záložník Král odehrál 84 minut, nejvíce v sezoně.
Třetí Lipsko gólem Yana Diomandeho doma porazilo Mönchengladbach 1:0, zvítězilo potřetí v řadě a odskočilo Stuttgartu do tříbodového náskoku.
Výsledky 29. kola německé fotbalové ligy
Dortmund – Leverkusen 0:1 (42. Andrich), Heidenheim – Union Berlín 3:1 (9. a 36. Honsak, 79. Zivzivadze – 75. Querfeld), Lipsko – Mönchengladbach 1:0 (81. Diomande), Wolfsburg – Frankfurt 1:2 (90.+7 Pejcinovic – 21. Höjlund, 32. Kalimuendo), St. Pauli – Bayern Mnichov 0:5 (9. Musiala, 53. Goretzka, 55. Olise, 65. Jackson, 89. Guerreiro).