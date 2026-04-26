Borussia Dortmund v 31. kole německé fotbalové ligy doma deklasovala Freiburg 4:0. V lize zvítězila po dvou porážkách, upevnila si druhé místo před Lipskem a pojedenácté v řadě si zajistila postup do Ligy mistrů. Stuttgart jen remizoval s Brémami 1:1, díky lepšímu skóre ale uhájil před Hoffenheimem čtvrté místo, které zajišťuje Ligu mistrů.
Dortmund nastoupil ke svému jubilejnímu 1000. zápasu Bundesligy bez zraněného obránce Süleho, jehož v základní sestavě nahradil Rami Bensebajní. Ten se příležitosti chopil s vervou a už v osmé minutě přihrál na úvodní gól Beierovi.
Alžírský obránce pak v 31. minutě zvýšil už na 3:0 poté, co povedenou úvodní čtvrthodinu Borussie gólově uzavřel Guirassy. Malijský útočník se prosadil popatnácté v sezoně a v tabulce střelců dotáhl třetího Luise Díaze z Bayernu. Na Díazova spoluhráče Kanea oba ztrácejí 18 zásahů.
Svěřenci Nika Kovače ve druhém dějství především drželi tříbrankové vedení, v 87. minutě se ale z ojedinělé šance dokázal prosadit střídající Fabio Silva. Freiburg je osmý o skóre za Frankfurtem, který drží poslední pohárovou příčku.
Tři dny po vítězství 2:1 v semifinále Německého poháru proti Freiburgu prohrával Stuttgart v Brémách od 18. minuty gólem nejlepšího střelce Werderu Jense Stageho, jenž tak oslavil desátou ligovou branku v sezoně.
Domácí trenér Sebastian Hoeness poslal v 57. minutě do hry útočníky Führicha s Demerovičem a tento tah se mu vyplatil už o čtyři minuty později, když druhý jmenovaný hráč rovněž desátou trefou v sezoně srovnal na 1:1.
Werder je v tabulce dvanáctý. Na barážovou příčku má šestibodový náskok, na místa přímého sestupu ještě o bod větší.
Výsledky 31. kola německé fotbalové ligy
Stuttgart – Brémy 1:1 (61. Demirovič – 18. Stage)
Dortmund – Freiburg.4:0 (8. Beier, 14. Guirassy, 31. Bensebajní, 87. Silva)