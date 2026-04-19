Bayern otočil zápas se Stuttgartem a už si zajistil titul

Už pětatřicátý titul v německé Bundeslize si zajistili fotbalisté Bayernu Mnichov, kteří ve 30. kole porazili 4:2 Stuttgart a čtyři kola před koncem mají už nedostižný náskok 15 bodů. Blízko sestupu jsou fotbalisté Heidenheimu. Ti v úvodním zápase nedělního programu prohráli ve Freiburgu 1:2, a pokud večer Mönchengladbach porazí Mohuč, v příští sezoně se bude hrát nejvyšší německá soutěž bez nich. Freiburg vyhrál třetí z posledních čtyř bundesligových zápasů a na sedmém místě tabulky vystřídali Frankfurt. Na šestý Leverkusen, který drží poslední pohárovou pozici, ztrácejí devět bodů.
Bavorský velkoklub opět vylepšil vlastní rekord, Norimberk jako druhý nejúspěšnější tým soutěže má na kontě devět trofejí.
Bayern získal pod vedením kouče Vincenta Kompanyho druhý titul po sobě. V neděli museli svěřenci čerstvě čtyřicetiletého Belgičana zápas otáčet, neboť Stuttgart šel v 21. minutě do vedení trefou Führicha. Guerreiro a Jackson ale slepenými góly strhli brzy vedení na stranu Bayernu a ještě před poločasem zvýšil Davies. Do druhého poločasu naskočil místo Musialy nejlepší ligový střelec Kane a po sedmi minutách na hřišti přidal 32. ligový gól v sezoně.
Freiburg uspěl v domácí soutěži tři dny po postupu do semifinále Evropské ligy přes Celtu Vigo. Na domácím stadionu zvítězil po třech ztrátách. V zápase neudržel poločasové vedení, ale nerozhodný stav zlomil v 83. minutě Eggestein.
Výsledky 30. kola německé ligy
Výsledky 30. kola německé ligy
Brémy – Hamburk 3:1 (37. a 57. Stage, 90.+1 Puertas – 41. Glatzel), Hoffenheim – Dortmund 2:1 (42. a 90.+8 oba z pen. Kramarič – 87. Guirassy), Leverkusen – Augsburg 1:2 (12. Schick – 15. a 90.+7 z pen. Rieder), Union Berlín – Wolfsburg 1:2 (85. Burke – 11. Wimmer, 46. Pejcinovic), Frankfurt – Lipsko 1:3 (34. Larsson – 27. Diomande, 70. Nusa, 81. Harder), St. Pauli – Kolín nad Rýnem 1:1 (69. Mets – 86. Waldschmidt z pen.), Freiburg – Heidenheim 2:1 (24. Manzambi, 83. Eggestein – 58. Zizivadze), Bayern Mnichov – Stuttgart 4:2 (32. Guerreiro, 33. Jackson, 37. Davies, 52. Kane – 21. Führich, 89. Anders).