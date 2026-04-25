Schick zařídil dvěma góly výhru Leverkusenu a pokořil milník 100 vstřelených branek za klub


25. 4. 2026Aktualizovánopřed 22 hhodinami|Zdroj: ČTK

Vítězství Leverkusenu 2:1 nad Kolínem nad Rýnem v německé fotbalové lize zařídil dvěma góly český útočník Patrik Schick. V dresu Bayeru nasázel už 100 branek. Jeho tým se posunul na páté místo neúplné tabulky o bod před Hoffenheim. Už jistý mistr Bayern Mnichov prohrával v Mohuči ještě v úvodu druhého poločasu 0:3, ale nakonec zvítězil 4:3 zásluhou trefy nejlepšího střelce soutěže Harryho Kanea z 83. minuty.

Obránce Vladimír Coufal se podílel gólovou přihrávkou na vítězství Hoffenheimu 2:1 v Hamburku, díky kterému jsou hosté čtvrtí v tabulce. O bod zpět následuje Stuttgart, který hraje v neděli s Brémami, šestý Leverkusen ztrácí dva body.

Schick navázal na přesný zásah z minulého kola proti Augsburgu, kterému ale Leverkusen podlehl 1:2. Pak prohrál i v semifinále Německého poháru s Bayernem. V Kolíně nad Rýnem vykročil za vítězstvím v závěru prvního poločasu, kdy český kanonýr potrestal z penalty Martelovu ruku.

Krátce po přestávce si Schick naběhl na Tellův centr a skóroval potřinácté v tomto bundesligovém ročníku. „Je to pro nás důležité vítězství. Pořád jsme ve hře o Ligu mistrů. Poslední tři zápasy musíme vyhrát. Věřím, že se nám to může povést,“ řekl Schick. Ve své šesté sezoně v Leverkusenu pokořil hranici 100 branek, na což potřeboval 206 zápasů.

V aktuálním ročníku se Schick dělí o páté místo v tabulce střelců, které kraluje Kane. Anglický útočník, který přišel v Mohuči do hry po přestávce, dal už 33. gól v soutěži. Skvělým obratem vyslal Bayern vizitku fotbalistům Paris St. Germain před úterním úvodním semifinále Ligy mistrů.

Po Coufalově centru z pravé strany poslal Hoffenheim v Hamburku do vedení Asllani. Domácí vyrovnali z penalty, ale soupeř si vzal ještě do přestávky náskok zpět. Nakonec Hoffenheim těsné vedení udržel a připsal si 17. vítězství v sezoně, což se mu v Bundeslize dosud nepodařilo. Hamburk prohrál potřetí za sebou a stále nemá klid.

Poslední Heidenheim vyhrál záchranářský souboj se St. Pauli 2:0 a ještě může doufat v udržení mezi elitou. Tři kola před koncem ztrácí čtyři body na barážovou 16. příčku, na níž figuruje jeho dnešní soupeř.

Výsledky 31. kola německé fotbalové ligy

Augsburg – Frankfurt 1:1 (44. Kade – 66. Doan), Heidenheim – St. Pauli 2:0 (3. Zivzivadze, 82. Dinkci), Kolín nad Rýnem – Leverkusen 1:2 (78. Waldschmidt – 43. z pen. a 52. Schick), Mohuč – Bayern Mnichov 3:4 (15. Kohr, 29. Nebel, 45.+3 Becker – 54. Jackson, 73. Olise, 81. Musiala, 83. Kane), Wolfsburg – Mönchengladbach 0:0, Hamburk – Hoffenheim 1:2 (34. Glatzel z pen. – 19. Asllani, 45. Lemperle).

