Stuttgart nasázel čtyři branky Wolfsburgu a bodově se dotáhl na třetí Hoffenheim


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Fotbalisté Stuttgartu zvítězili v Bundeslize 4:0 nad Wolfsburgem a bodově se dotáhli na třetí Hoffenheim.

Stuttgartu pomohl k vítězství dvěma brankami Leweling, který se od začátku sezony podílel už na 13 gólech svého týmu.

Čtrnáctým gólem v ročníku přispěl rovněž druhý nejlepší střelec bundesligy Undav a v páté minutě se trefil ještě střídající Nartey.

Wolfsburg nezvítězil v sedmém zápase po sobě a v tabulce se po sobotních výhrách St. Pauli a Brém propadl na předposlední místo.

Kapitán Dortmundu Can si natrhl zkřížený vaz v kolenu

Emre Can si natrhl zkřížený vaz v levém kolenu a bude několik měsíců mimo hru. Dvaatřicetiletý německý reprezentant přijde i o letní mistrovství světa. Can utrpěl zranění v sobotním ligovém šlágru, v němž Borussia podlehla vedoucímu Bayernu Mnichov 2:3.

„Emreho zranění je mimořádně trpké. Nejen pro něj, ale pro nás všechny. Je naším kapitánem, tým je u něj vždy na prvním místě a je důležitou součástí našeho klubu. V nadcházejících měsících dostane veškerou naši podporu, aby se zotavil,“ uvedl sportovní ředitel Sebastian Kehl v prohlášení Borussie.

Canovi po sezoně vyprší v Dortmundu smlouva a není jasné, zda bude v klubu pokračovat. Bývalý hráč Bayernu, Leverkusenu, Liverpoolu a Juventusu působí v Borussii od roku 2020. Předloni s ní byl ve finále Ligy mistrů. Za německou reprezentaci dosud odehrál 48 zápasů.

Výsledky 24. kola německé fotbalové ligy

Stuttgart – Wolfsburg 4:0 (30. a 42. Leweling, 21. Undav, 90.+5 Nartey), Frankfurt – Freiburg 2:0 (64. Šájbí, 81. Bahoya).

